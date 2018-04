Innsbruck – „Bei den meisten Einkäufen geht es um Kleinstbeträge, oftmals im Cent-Bereich. Das Wechselgeldhandling ist ein Zeit- und Kostenfaktor. Darum bieten wir unseren Kunden mit der Blue-Code-App eine innovative Alternative zur Bar- und Kartenzahlung, die ganz auf den mobilen Lifestyle ausgerichtet ist. Denn das Smartphone haben die meisten fast immer dabei“, freut sich Geschäftsführer David Mölk.

Künftig kann man in Baguette-Filialen mit der so genannten Blue-Code-App bezahlen. Die Funktion ist denkbar einfach. Die App generiert einen Barcode, der mit einem Handscanner abgelesen wird. Der zu bezahlende Betrag wird damit von dem mit der App verknüpften Girokonto abgebucht.

Das wird den Kunden noch versüßt: Zusätzlich können alle Blue-Code-User in der App Treueboni sammeln. Für jeden Einkauf bei Baguette, der bargeldlos per Blue Code bezahlt wird, sammelt der Kunde einen digitalen Stempel. Für drei gesammelte Stempel spendiert „Baguette“ einen digitalen Blue-Code-Gutschein am Handy, der in allen Filialen für einen Coffee to go eingelöst werden kann. Blue Code funktioniert mit allen gängigen iPhones, Android-Smartphones und allen österreichischen Girokonten.

„Nachdem MPreis vor einigen Jahren erster Partner bei der Einführung von Blue Code war, freut es uns besonders, dass Baguette nun auch eine Vorreiterrolle bei der Einführung des Blue-Code-Sammelpasses übernimmt“, so Michael Suitner, Gründer und Geschäftsführer von Blue Code.

Das Familienunternehmen MPreis aus Völs betreibt über 260 MPreis-Supermärkte in Tirol, Salzburg, Vorarlberg und Kärnten, über 170 haben davon eine Baguette-Bäckerei mit Café- und Bistro-Bereich integriert.

Blue Code setzt auf höchste Sicherheitsstandards. Dabei hat die Anonymität der Kunden einen sehr hohen Stellenwert. Blue Code ist so konzipiert, dass keine sensiblen Kundendaten gespeichert oder übertragen werden.

Jeder Strichcode ist zudem nur einmal gültig und verfällt nach vier Minuten. Die Blue-Code-App ist zusätzlich mit einem frei wählbaren, geheimen PIN und bei iPhones mit Touch-ID (Fingerabdruck) gesichert. (TT)