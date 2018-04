Kufstein – 20 Jahre Anlaufzeit waren nötig, um das Lagerhaus beim Bahnhof in Kufstein erneuern zu können. Erst durch Grundkäufe steht nun die benötigte Fläche zur Verfügung.

Insgesamt verfügt man jetzt über 8000 Quadratmeter und darauf wird ein 138 m langes Gebäude errichtet. Acht Projektstudien wurden im Laufe der Jahre in Auftrag gegeben, die Problematik war immer das schmale, lange Grundstück.

Zur Ausführung kommt ein mehrgeschoßiges Betriebsgebäude. Im Untergeschoß entsteht eine Lagerfläche von 3500 m2, im Erdgeschoß ein neuer Haus- und Gartenmarkt mit 1800 m2 Kundenfläche sowie einem Parkdeck für 54 Pkw und im Obergeschoß ein Bürotrakt. Von der Gemeindestraße aus gelangt man direkt auf das Parkdeck, die Be- und Entladung erfolgt im Untergeschoß. Zudem bleiben von der derzeitigen Halle 30 Meter bestehen. Der Verwendungszweck dafür ist noch nicht genau festgelegt.

„Wir werden das Sortiment enorm erweitern und auch mehr Mitarbeiter beschäftigen“, sagt Schwoicherbauer Josef Wagner, Obmann der Genossenschaft, der 450 Mitglieder von Söll bis Walchsee angehören. Die Investitionssumme beträgt 7,5 Mio. Euro. Mit den Vorarbeiten zum Neubau wurde bereits im März begonnen, jetzt fand der offizielle Spatenstich statt. Ob es auch eine Tankstelle geben wird, kann Wagner noch nicht sagen, er gibt aber zu, dass „eine in Aussicht steht“.

Das Lagerhaus Kufstein ist ein eigenständiger Betrieb ohne Anbindung an die Raiffeisenbank, mit Filialen in Thiersee und Niederndorf. Warum man direkt in der Stadt bleiben will, erklärt Wagner so: „Richtung Langkampfen oder Ebbs war auch eine Überlegung, doch wir wollen auf die Laufkundschaft in Kufstein nicht verzichten.“ (be)