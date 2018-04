Absam, Wattens – Das Tiroler Unternehmen Swarovski Optik, Hersteller von Ferngläsern, Teleskopen und Zielfernrohren, will in den kommenden drei Jahren 29 Mio. Euro in seinen Standort in Absam in Tirol investieren. Dies teilte das zum Swarovski-Konzern gehörende Unternehmen am Freitag mit. Der Umsatz der Swarovski-Optik habe sich von 90 Mio. Euro im Jahr 2010 auf 146,3 Mio. Euro im vergangenen Jahr erhöht.

Die Investitionssumme soll in den Neubau von Produktions- und Bürogebäuden fließen. Der Baustart sei bereits vor kurzem erfolgt, hieß es. Zum einen soll ein neues Produktionsgebäude im Osten des Firmengeländes gebaut werden, in dem neben einer Eloxalanlage für die Oberflächenveredelung von Aluminium weitere Räumlichkeiten für die Optikfertigung, Montage der Geräte sowie eine Technikzentrale errichtet werden. Zum anderen wird im Süden des Werksgeländes ein Bürogebäude mit rund 60 Arbeitsplätzen entstehen.

Auch die Anzahl der Mitarbeiter sei in den vergangenen sieben Jahren von 680 auf mittlerweile rund 900 gewachsen. Weitere zusätzliche Anstellungen sollen noch folgen, stellte das Unternehmen in Aussicht. „Unser Ziel ist es, zur Absicherung der Arbeitsplätze und zur Behauptung unserer globalen Marktführerschaft auch weiterhin nachhaltig zu wachsen und den Marktwert weiter zu steigern“, meinte Carina Schiestl-Swarovski, Vorstandsvorsitzende von Swarovski Optik. (APA)