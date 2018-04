Innsbruck – Beim „Marketing Day“ im Viller Grillhof hat die Tirol Werbung vor Kurzem ihre Maßnahmenplanung für die Sommersaison 2019 präsentiert. Bereits in Umsetzung ist seit Jänner die Sommerkampagne für 2018. Die Kernthemen bilden dabei Wandern, Klettern und Radsport in allen Facetten. Dazu gibt es Maßnahmen in acht Ländern.

Der Kampagnentitel „Wofür schlägt dein Herz“ soll dabei in zahlreiche Maßnahmen übersetzt werde, um die unterschiedlichen Bedürfnisse der potenziellen Gäste anzusprechen. „Wir adressieren einerseits die sportlich-aktiven Urlauber und zum anderen jene Gäste, die Ruhe und Erholung suchen“, so die Tirol Werbung in einer Aussendung am Montag.

Rund 5,8 Millionen Euro investiert die Landestourismusorganisation zur Bewerbung des Sommers 2018. Als Aufhänger für die Positionierung als Rad- und Bergsportland sollen insbesondere die Kletter- und Radweltmeisterschaft dienen, die beide im September in Innsbruck bzw. Tirol stattfinden. Den geografischen Schwerpunkt der Maßnahmen bildet Deutschland, der mit Abstand wichtigste Markt für Tirols Tourismus. Dort, aber auch auf den weiteren Kernmärkten Österreich, Schweiz und Niederlande wird sich „das Urlaubsland Tirol“ unter anderem im Rahmen des Banff Mountain Film Festivals, eines der größten Outdoor-Filmfestivals der Welt, das rund 80 Einzelveranstaltungen umfasst, präsentieren. Darüber hinaus kooperiert die Tirol Werbung mit Kletterhallen und präsentiert das Land bei großen Radveranstaltungen quer durch Europa.

Mit „Tirol on the Road“ ist die Tirol Werbung ebenfalls abseits klassischer Kommunikationskanäle unterwegs. In Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, Belgien und Italien steuert ein „Tirol Bus“ mit integrierter „Fotobox“ die wichtigsten Herkunftsregionen der Tirol-Urlauber an. Gäste können sich in typischer Tiroler Szenerie fotografieren lassen und die Bilder via sozialer Medien verbreiten. Dieser Auftritt wird durch Außenwerbung in den wichtigsten Städten und mittels Medienkooperationen verstärkt. Außerdem setzt die Tirol Werbung auf neue Technologien in der Werbung. So werden erstmals Spots, die Autofahrer im Radio hören, auf Bildschirmen entlang der Straße mit Videos fortgesetzt.

Die in zwei Wochen endende Wintersaison steuert indessen auf einen neuen Rekord zu. Die tollen Schneebedingungen und der für viele Skigebiete ausgezeichnete, weil relativ früh liegende Ostertermin 1. April sollten heuer laut Experten für einen neuen Höchstwert sorgen: Dieser liegt bei 26,8 Millionen Nächtigungen aus dem vorletzten Winter, im Vorjahr war man mit fast 26,5 Millionen nur knapp darunter gelegen. (hu)