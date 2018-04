Innsbruck, Reutte – Neues vermeldete der Sparkassenverband Tirol und Vorarlberg in Sachen Obmannwechsel. Nach 15 Jahren ging Harald Wanke Ende März in Pension. Gestern präsentierte der Landesverband nun mit Walter Hörtnagl, seit 1999 Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Reutte, den Nachfolger von Wanke. „Für mich ist es eine große Ehre und ein ebenso großer Auftrag, Harald Wanke als Obmann nachzufolgen. Die ausgezeichneten Zahlen machen es natürlich leichter, diese verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen“, so der neue Obmann in einer Aussendung am Montag. Die Sparkassen in Tirol erwirtschafteten 2017 eine Bilanzsumme von 9,8 Milliarden Euro. Mit Eigenmitteln in der Höhe von 835 Millionen Euro bzw. einer Eigenmittelquote von 18,7 Prozent liegen die Sparkassen deutlich über dem in Basel III festgeschriebenen Wert von acht Prozent. „Einen wesentlichen Beitrag zu diesem Ergebnis leisteten die Steigerungen der Kundenforderungen um 3,9 Prozent auf 7,5 Milliarden sowie die Steigerung der Primärmittel (Summe der Primäreinlagen und Erlöse aus eigenen Emissionen) um 3,8 Prozent auf 7,09 Milliarden Euro“, erläuterte Hörtnagl. Zudem verzeichneten die Sparkassen vergangenes Jahr über 15.000 neue Kunden.

Die positive Entwicklung habe, so der Landesverband, auch die Steigerung des Ergebnisses vor Steuern bestätigt: Waren dies 2016 noch 49,7 Millionen Euro, verzeichnen die Sparkassen hier 2017 eine Steigerung von über 38 Prozent auf 68,8 Millionen Euro.

Auch das Gesamtranking des österreichweiten Sparkassen-Awards bestätige den Erfolg der heimischen Sparkassen, so der Landesverband in der Aussendung. Mehrere Sparkassen des Landesverbandes Tirol und Vorarlberg konnten in ihren Größengruppen punkten. Die Sparkasse Imst (Gold) gewann vor der Sparkasse Kitzbühel (Silber) sogar das Gesamtranking – bewertet wurden hier zahlreiche Leistungskriterien bis hin zur Kundenzufriedenheit. (TT)