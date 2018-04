Schwaz – Einen Gesamtumsatz von rund 8,5 Mio. Euro erwirtschaftete der Schwazer Maschinenring im abgelaufenen Geschäftsjahr. Das teilt das Unternehmen der Schwazer Bauern in einer Aussendung über die Generalversammlung mit. „Besonders erfreulich ist es, dass wir den Auszahlungsbetrag an die ländliche Bevölkerung in Form von Einkommen in den drei vergangenen Jahren konstant steigern konnten. 2017 wurden rund 4,9 Mio. Euro ausbezahlt. Neben der heimischen Landwirtschaft stärken wir damit auch den ländlichen Raum in der Region“, erklärt Obmann Hannes Haas.

Der Maschinenring betreut im gewerblichen Bereich neben Gemeinden und Unternehmen auch Privatkunden, wobei die Leistungen von der Schneeräumung im Winter bis zur Gartengestaltung im Sommer reichen. Auch der Bereich Forst ist einer der Schwerpunkte der Tätigkeiten. „Neben der sehr guten wirtschaftlichen Entwicklung steht nach wie vor die Grundidee der Unterstützung unserer Mitgliedsbetriebe im Mittelpunkt. 32 Bauernfamilien konnte im Jahr 2017 beispielsweise im Zuge der Sozialen Betriebshilfe in Notsituationen geholfen werden“, so Haas. Der Maschinenring zählt 1181 bäuerliche Mitglieder.

Im gewerblichen Bereich wurde ein Umsatz von mehr als 2,6 Mio. Euro verbucht, dieser blieb damit im Vergleich zum Vorjahr stabil. Die Kerndienstleistung Winterdienst entwickelte sich positiv. Die Sparte Zeitarbeit bleibt mit einem Umsatz von 4,7 Mio. Euro weiterhin ein Zugpferd des Maschinenrings: „196 Dienstnehmer wurden eingesetzt, was 96 Vollzeitarbeitskräften entspricht. 80 Unternehmen können damit auf Maschinenring-Personal zählen“, sagt Geschäftsführer Hubert Hotter und ergänzt: „Eine der größten Herausforderungen ist es, aufgrund der großen Nachfrage genügend Personal zu finden. Noch nie wurde so viel in den Bereich Recruiting investiert, Mitarbeiter sind bei uns jederzeit willkommen.“ Im Bereich Personalleasing wurden im vergangenen Jahr 30 Mitarbeiter von Kunden übernommen – für Hotter ein weiteres Zeichen, dass Maschinenring-Personal gefragt ist. (TT)