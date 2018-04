Von Harald Angerer

Kitzbühel, St. Johann i. T. – Die Wintersaison ist noch nicht ganz beendet und schon laufen die Vorbereitungen für den nächsten Winter. Die Bergbahn Kitzbühel plant wieder Investitionen in neue Liftanlagen. Gleich zwei Lifte sollen in den kommenden Monaten am Kitzbüheler Horn ausgetauscht werden. Der 50 Jahre alte Raintalsessellift und der 30 Jahre alte Brunellenfeldsessellift werden Neubauten weichen.

„Nach der Beschneiungsanlage und der Attraktivierung setzen wir damit die Qualitätsoffensive am Kitzbüheler Horn fort“, sagt Josef Burger, Vorstand der Bergbahn Kitzbühel. Doch ganz aufdecken will er die Karten noch nicht, denn es laufen noch die letzten Behördenverfahren. „Erst nach dem Abschluss aller Verfahren werden wir die Details präsentieren“, erklärt Burger.

Doch ein wenig mehr Einblick gibt er doch. So wird der Brunellenfeldsessellift etwas weiter nach links rücken, die Gipfelstation soll zwischen der Bergstation der Horngipfelbahn und dem Horngipfelhaus situiert werden. Damit wird Platz für den neuen Raintallift. Dieser soll etwas weiter hinaufrücken. Die Bergstation ist auf dem Platz der bisherigen Brunellenfeldsessellift-Bergstation geplant. Betriebsintern habe man sich darauf festgelegt Wiederholerlifte, also jene Lifte, die mehrfach gefahren werden, nicht mehr unter einer Meereshöhe von 1450 Metern zu bauen. „Das macht ökologisch und ökonomisch einfach Sinn“, betont der Bergbahn-Vorstand. Zu den Kosten für die beiden Lifte will Burger erst Auskünfte geben, wenn alle Genehmigungen vorliegen. Zu hören war auch, dass es sich bei dem neuen Raintallift um eine 10er-Gondelbahn handeln soll. Das wird von Burger auch bestätigt. Ausschlaggebend dafür seien Sicherheitsgründe, weil der Lift eine große Spannhöhe erreicht.

Mit dieser 10er-Gondel kommt wieder ein eventueller Zusammenschluss mit dem Skigebiet St. Johann ins Gespräch. Hier gilt nämlich die Variante über das Raintal als die wahrscheinlichste. „Das hat mit einem Zusammenschluss nichts zu tun. Wir schauen auf unser Skigebiet und machen unsere Hausaufgaben. Hier geht es um die Qualitätssteigerung“, versichert Burger. Auch sei durch die neuen Lifte keine Kapazitätssteigerung angedacht. Man liege hier bei 2000 Personen pro Stunde, im Kern­skigebiet liege diese bei 3300 bis 3600 Personen. Das Kitzbüheler Horn soll weiterhin seinen Charakter als Familienskigebiet beibehalten.

Auch von der St. Johanner Seite wird in Sachen Zusammenschluss gebremst. „Das war vor vielen Jahren schon einmal sehr aktuell, aber derzeit ist das für uns kein Thema“, sagt Manfred Bader, Geschäftsführer der Skistar Bergbahn St. Johann. Ein Zusammenschluss würde nur Sinn machen, wenn dieser auf Augenhöhe stattfindet. „Es macht wirtschaftlich keinen Sinn, wenn wir nur Frequenzlieferanten für Kitzbühel sind“, ist Bader überzeugt.

Von Seiten des schwedischen Mehrheitseigentümers Skistar liege der Fokus derzeit klar auf der qualitativen Verbesserung des eigenen Skigebietes, „und hier haben wir in den kommenden Jahren noch viel zu tun“, betont der Geschäftsführer. Mittelfristig sei ein Zusammenschluss von St. Johann und Kitzbühel unwahrscheinlich.