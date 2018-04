Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Das über viele Jahre beliebte System der Geschenkmünzen des Innsbrucker Innenstadtvereins hat ausgedient. Das verkündete Vereinsobmann Thomas Hudovernik vergangene Woche, bereits im Vorfeld der jährlichen Generalversammlung des Kaufleutevereins, die TT berichtete. Nicht nur, dass die Münzen vor Weihnachten stets vergriffen waren – auch Fälschungssicherheit durch den technologischen Fortschritt (Stichwort: 3-D-Drucker) sowie rechtliche Fragen waren seit Jahren Anlass, das System in Frage zu stellen.

Abgelöst werden soll es bereits in der zweiten Jahreshälfte durch ein System von Gutscheinkarten. Ab 1. September sollen demnach die Münzen eingezogen und durch Prepaidkarten ersetzt werden. Ein Umstieg, für den der Verein einiges an Geld lockermachen dürfte. In der Generalversammlung soll die Rede von einem „Sonderbudget“ von rund 250.000 Euro die Rede gewesen sein. Auch für den Innenstadtverein eine stattliche Summe. Für dieses Geld soll nicht nur das Kartensystem aufgebaut, sondern auch beworben und eine Rückholaktion der alten Geschenkmünzen initiiert werden.

Das Investitionsvolumen soll, so wird kolportiert, einerseits durch Eigenmittel, andererseits durch Kreditaufnahme gestemmt werden. Die Refinanzierung dürfte interessant werden. Es heißt, dass die Vereinsspitze auch damit rechnet, dass ein Teil der im Umlauf befindlichen Geschenkmünzen eben nicht zurückgegeben wird. Ergo dieses Geld dem Verein verbleibt und zur Teilfinanzierung des Umstiegs herhalten könnte. Intern soll darauf verwiesen werden, dass auch heute noch Schillingbanknoten nicht umgetauscht seien. Da die neuen Gutscheinkarten nur mit Pfand (zwei Euro) ausgegeben werden, könnte auch daraus ein nicht eingelöster Teil für die Vereinsfinanzen übrig bleiben – so wird zumindest in Insiderkreisen spekuliert.

Details will Hudovernik auf TT-Anfrage keine beantworten: „Die können wir erst vorstellen, wenn alle Verträge abgeschlossen sind.“ Der Vereinsobmann verweist aber darauf, dass die Umstellung von der Generalversammlung mit nur vier Enthaltungen angenommen worden sei. Noch könne sich vieles ändern, die 250.000 Euro seien nur der „worst case“. Die Haftung sei eine „persönliche nach dem Vereinsgesetz“, heißt es.

Mit dem Umstieg soll auch das Kaufhaus Tyrol sein hauseigenes Gutscheinsystem auflassen und das Innenstadtvereinssystem übernehmen. Zudem soll das KHT als (eine) Vorverkaufsstelle dienen, heißt es. Centermanager Sebastian Schneemann reagierte gestern auf mehrmalige TT-Anrufe nicht. Schneemann ist auch im Vereinsvorstand.

Dass es künftig auch eine „Mitgliedschaft light“ geben soll, bejaht Hudovernik indes. Auch dies hänge mit dem Kartenumstieg zusammen – „das System muss geschlossen sein“. Dass er selbst seinen Firmensitz von der Innen- in die Altstadt verlegt hat, sei mit den Vereinsstatuten im Einklang. Pikant: In der Altstadt gibt es eine eigene Interessengemeinschaft dortiger Wirtschaftstreibender.