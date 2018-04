Aus sieben mach eins: Gestern gaben die drei Tiroler Zuchtverände Braunviehzuchtverband, Grauviehzuchtverband und Rinderzuchtverband inklusive ihrer Tochterfirmen Agrarzentrum West, Landeskontrollverband Tirol, Samendepotstelle Rotholz, Tiroler Vieh Marketing ihren Zusammenschluss bekannt. Mit 6500 Mitgliedern ist die neu entstandene „Rinderzucht Tirol eGen" damit der größte Zuchtverband Öster­reichs. „Damit sind erstmals Zucht, Vermarktung, Leistungskontrolle, Qualitätssicherung und Besamung unter einem Dach vereint", erklärten die Verbände in einer Aussendung. Das bringe entscheidende Vorteile für den Auftritt am Markt und zugleich eine schlankere Verwaltung sowie das Angebot neuer Dienstleistungen mit sich. „Durch diese neue Fusion haben wir eine schlagkräftige Organisation für die Tiroler Bäuerinnen und Bauern geschaffen, die durch noch besseres Kundenservice und geballte Kompetenz überzeugt", so LK-Präsident Josef Hechenberger. (TT)