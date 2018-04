Der Grundgedank­e und die Ziele der in den 70er-Jahren in Österreich gegründeten „Dritte-Welt-Läden" scheinen zeitlos aktuell zu sein: fairer Handel mit Produkten, die nachhaltig und umweltschonend hergestellt worden sind. Heute sind Kaffe­e, Tee, Gewürze, Schokolade, Kunsthandwerk, Schmuck und vieles mehr aus benachteiligten Ländern in Afrika, Asien und Lateinamerika in den Weltläden erhältlich.

In Landeck feiert das Weltladenteam mit Obmann Pete­r Tilg das 35-jährige Bestehen. Das biofaire Frühstück am Samstag, 5. Mai, von 9 bis 13 Uhr im Altwidum steht im Zeichen des Jubiläums.

„Es hat sicher Höhen und Tiefen in unserem Verein gegeben. Seit wir 2016 den Standort in der Malser Straße eröffnet haben, sehen wir einen klaren Aufschwung", sagte Tilg am Mittwoch. Das hänge auch mit dem inzwischen breiten Sortiment und mit der hohen Produktqualität zusammen. „Früher gab es hellbraune Jutetaschen sowie Kaffee aus Nicaragua in der Einheitsverpackung", erinnert sich der Gründungsobmann. „Früher hat uns der Österreich-Importeur EZA diverse Produkte zugeteilt, wir mussten sie verkaufen. Heute bestimmt die Nachfrage unserer Kunden das Angebot."

Neben rund 200 Stammkunden, die bewusst im Weltladen einkaufen, habe man auch jüngere Spontankunden. Das 25-köpfige Land­ecker Weltladenteam arbeitet ehrenamtlich. (hwe)