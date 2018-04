Von Helmut Mittermayr

Reutte – Was hat sich in einem Jahrzehnt geändert? Was ist die vordringlichste Aufgabe? Die Tiroler Tageszeitung bat Christian Senn, der in Kürze die zehnjährige Obmannschaft bei der Reuttener Kaufmannschaft feiert, um eine Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung im Bezirkshauptort. Der Cafetier verweist auf einen wechselhaften Verlauf mit „Ups and Downs“. Zuletzt ging es steil nach oben, was Kundenbindung und Umsätze in Reutte betrifft. Ein sicheres Indiz dafür ist die Weihnachtsverlosung, bei der jedes Los konkret Umsatz widerspiegelt. „Weihnachten 2014 hatten wir den absoluten Tiefpunkt erreicht. Wir sind vor dieser halbleeren Kiste mit Losen gestanden und haben nicht gewusst, wo die Reise noch hingehen wird. Und jetzt, nur drei Jahre später, hatten wir den historischen Höchststand, ein Plus von mehr als 30 Prozent seit damals.“

Für die Hintergründe dieser Entwicklung muss Senn ausholen. Social Media habe alles verändert – das Verhalten der Menschen, ihr Tun. Jeder 60-Jährige sei auf Facebook. Viele wollten sich jünger darstellen. Nicht mehr der direkte Freundeskreis, Sportverein oder Stammtisch sei die Latte, an der alles gemessen werde. Alle seien zu einer Art Schauspieler geworden. Alles vollziehe sich in schnellstem Wandel. Auch das Konsumverhalten, ohne groß über Amazon schimpfen zu wollen. Denn – und hier sieht Senn den Grund für die positive Entwicklung für die Kaufleute vor Ort in den letzten Jahren – genau durch diesen unglaublichen Wandel seien viele zu Bedenkenträgern geworden, hätten sich ab- und vor allem rückgewandt. Amazon bilde keine Lehrlinge aus, sponsere keinen einzigen Verein. Diese Botschaft sei inzwischen angekommen. Für Senn ist eine große Rückbesinnung im Gang – auf das Greifbare, das Ursprüngliche. Ein Beispiel: „Der Bio- oder Bauernladen boomt. Die wirtschaftliche Gesamtlage ist großteils sehr gut, man will und kann sich das regionale Produkt auch leisten.“

Zur viel diskutierten Fußgängerzone im Untermarkt kommt ein klares Nein von Senn. „Frequenz ist alles und das Einzugsgebiet Reuttes ist nun einmal nicht größer als 19.000 Menschen. Schon im Bezirk fallen einige Regionen für uns weg.“ Damit sei mangels weiterer anziehender Faktoren eine „FuZo“ nicht denkbar. Umso offener zeigt sich der Obmann der Kaufmannschaft – „und bisher auch die Mitglieder“ – über den Probelauf einer Begegnungszone, in der alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind. Die Bemühungen der Gemeindeführung würden selbstverständlich unterstützt. Senn kennt Beispiele vergleichbarer Orte wie Gleisdorf in der Steiermark, wo dies sehr gut funktioniere.

Als größte Zukunftsaufgabe sieht der 44-Jährige die Bewältigung des Verkehrs. „Unseres eigenen“, wie er anmerkt. Unter der Woche täglich 17.000 Fahrzeuge auf der Lechaschauer Brücke sprechen für ihn eine klare Sprache. Nur wenig weiter am Gächtle nach Höfen seien es laut Verkehrszählung nur noch 4600. „Das heißt, 73 Prozent dieses Verkehrs sind Wängle, Lechaschau und Höfe­n zuzurechnen.“ Womit für ihn auch jede sehr südliche Umfahrung Reuttes keinen Sinn machen würde. Senns radikaler, an Telfs angelehnter Entlastungsschlag: „Die Verkehrshauptlast tragen in Reutte Mühler Straße und Lindenstraße. Wir brauchen eine Unterflurtrasse von der Lechaschauer Brücke beginnend bis Höhe Arbeiterkammer nach den Bahngeleisen!“

Christian Senn will im kommenden Jahr das Projekt 40 Jahre Kaufmannschaft mit 52 Veranstaltungen (jede Woche eine) durchziehen. Und dann übergeben. Auch bei der Kaufmannschaft sei Veränderung gut und notwendig.

Die Prioritäten des Reutteners, der früher das Motto „Hub- statt Kofferraum“ lebte, haben sich geändert: „Die Leute werden immer intoleranter anderen gegenüber, suchen nach deren Fehlern. Etwas mehr Eigenverantwortung und Lockerheit, Laisser-faire, wäre für alle gesünder.“