Von Catharina Oblasser

Assling – Ein langes Wochenende – das ist für die Produktionsmitarbeiter der Latschenölbrennerei Unterweger in Assling keine Ausnahme, sondern die Regel. Seit einem guten halben Jahr wird am Freitag nicht mehr gearbeitet. Stattdessen sind die Maschinen von Montag bis Donnerstag länger in Betrieb als bisher.

„Früher wurde am Freitag bis Mittag gearbeitet, also hatten wir insgesamt 38 Stunden“, sagt Firmenchef Michael Unterweger. „Nun sind es 36 Stunden, die sich auf die vier ersten Wochentage verteilen.“ Vor der Umstellung führte die Firmenleitung eine Umfrage unter den Angestellten durch, es seien alle dafür gewesen, erzählt er.

Der Grund für die Einführung der Viertagewoche liegt größtenteils im Maschinenpark. „Es gibt dabei teils lange Vorlaufzeiten, bis man dann tatsächlich daran arbeiten kann“, so der Firmenchef. Es ist also sinnvoller, die Maschinen möglichst lange auszunutzen, sobald sie einmal betriebsbereit sind. Wegen der genannten Vorlaufzeiten sei der Arbeits-Halbtag am Freitag auch nie so gut ausgenutzt worden, sagt Unterweger. „Jetzt haben wir den Warenfluss optimiert und erreichen in der kürzeren Zeit mehr Effizienz.“ In der Produktion sind die Angestellten von 7.20 bis 12 Uhr und von 12.40 bis 17 Uhr im Einsatz. Freitag, Samstag und Sonntag sind frei.

Die traditionsreiche Latschenölbrennerei, gegründet 1886, stellt im Asslinger Werk ätherische Öle und Naturkosmetik her. Zu den rund 50 Angestellten zählen Chemiker, Verfahrenstechniker und Laboranten. 2017 erwirtschaftete die Firma Unterweger knapp 30 Millionen Umsatz. Zurzeit investiert der Familienbetrieb rund 2,5 Millionen in eine Erweiterung. Nach außen präsentiert sich die Firma über einen Kräuter- und Wellness-Erlebnisgarten, das Vitalpinum, direkt am Firmengelände an der B100.