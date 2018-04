Kufstein – Nach der Hausdurchsuchung bei der Tiroler Firma Cointed wegen einer angeblichen Verwicklung in die Causa Optioment, eines Bitcoin-Pyramidenspiels unter Betrugsverdacht, geht das Unternehmen in die Gegenoffensive. „Ausgehend von falschen Anschuldigungen“, die auch der Staatsanwaltschaft zugespielt wurden, sei es vergangene Woche zu der Hausdurchsuchung gekommen, teilte Cointed am Freitag mit.

Das Unternehmen werde zur Aufklärung der Vorwürfe umfassend mit den Ermittlungsbehörden zusammenarbeiten und prüfe auch rechtliche Schritte gegen die „bewusst gestreuten Fehlinformationen“, die in Online-Medien veröffentlicht worden seien. Eine Verbindung mit Optioment wies die Kufsteiner Firma zurück: „Es besteht und bestand zu keinem Zeitpunkt eine Verbindung der Cointed zum Geschäftsmodell der Optioment. Weiters besteht und bestand zu keinem Zeitpunkt eine wirtschaftliche Verflechtung der Cointed mit Optioment. Cointed ist führend im Bereich IT-Dienstleistungen und Handel mit dezentralen kryptografischen Werten. Cointed ist ein durch und durch seriöses Unternehmen und steht für Transparenz“, hieß es in einer Aussendung.

Das Unternehmen generiere ordentliche Umsätze und schaffe nachhaltige Arbeitsplätze im In- und Ausland. Darauf sei man ausgesprochen stolz und das werde auch weiterhin so bleiben.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hatte die Hausdurchsuchung damit begründet, dass es Hinweise gebe, dass sich Optioment der Dienste einer Firma in Kufstein als „Schnittstelle für Zahlungsabwicklungen“ bedient hat. Dass es sich dabei um Cointed handelt, wollte man nicht bestätigen.

Bei Optioment ermittelt derzeit die Staatsanwaltschaft. Der Schaden könnte circa 100 Mio. Euro betragen, rund 10.000 Personen sollen von dem bisher größten heimischen Anlegerskandal rund um die Krypto-Währung Bitcoin betroffen sein. (APA)