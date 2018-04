Wien, Kufstein – Der Mitbegründer der Kufsteiner Firma Cointed, Christoper R., wird verdächtigt, in das Pyramidenspiel des Bitcoin-Portals Optioment verwickelt zu sein (die TT berichtete). Dabei haben Tausende Österreicher Geld verloren. Vor Kurzem gab es bei Cointed auch eine Hausdurchsuchung. Gegenüber der TT stellt nun Albert Sperl, Sprecher der Firma, jegliche Verwicklung der Firma in das Pyramidenspiel in Abrede. Cointed sei „nicht Gegenstand von Ermittlungen“.

Entgegen früheren Aussagen der Firma hat Rieder laut einem der TT vorliegenden Notariatsakt seine Firmenanteile aber erst im Jänner 2018, also nach dem Platzen des Optioment-Pyramidenspiels, zurückgelegt. Dazu Sperl: „Herr R. hat sich seit Sommer 2017 sukzessive aus der Cointed zurückgezogen, um sich dem Aufbau von neuen Unternehmen in Asien zu widmen.“ Das sei bei einem internationalen Unternehmen ein längerer Prozess. „Sollte es in der Vergangenheit zu missverständlichen Aussagen gekommen sein, tut uns das leid“, so Sperl. Zu der Aussage des Anwalts von R., Andreas Pollak, es habe zuvor geschäftlichen Kontakt zu Lucas M., einem der mutmaßlichen Organisatoren von Optioment, gegeben, aber keine enge, regelmäßige Geschäftsbeziehung, erklärt Sperl: „Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Verbindung der Cointed zum Geschäftsmodell der Optioment.“ Und ob Herr R. geschäftlichen Kontakt hatte, entziehe sich seiner Kenntnis. Cointed werde völlig zu Unrecht mit dem Geschäftsmodell der Optioment in Verbindung gebracht.

R. hat sich inzwischen über seinen Anwalt bei der Presse gemeldet. Er sei nicht auf der Flucht, sondern auf Geschäftsreise und werde bald nach Österreich zurückkehren. Zudem habe er selber Geld bei Optioment verloren. (hu)