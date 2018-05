Am Montag war Gewerkschaftsbund-Präsident Erich Foglar in Lienz. Nach der Besichtigung des Campuskomplexes und der Berufsschule führte er dort mit HTL-Schülern eine rege Diskussion. „Schon für unsere jüngsten Menschen am Arbeitsmarkt sind Stress und Druck alltägliche Belastungen", zeigte sich Fogla­r im Anschluss in einem Pressegespräch betroffen. Immer weniger Erholungsphasen würden zu immer mehr Burnout-Betroffenen führen. „Der von der Regierung geplante 12-Stunden-Tag bzw. die generelle 60-Stunden-Woche, die Abschaffung der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt AUVA, die Abschaffung des gesetzlichen Schutzes durch die Arbeiterkammer, die Abschaffung des Jugendvertrauensrates, Zwangskürzungen beim AMS, das gekippte Rauchverbot in der Gastronomie — all das sind Anschläge auf unser Land", mahnte Foglar. Die Arbeitnehmervertretungen würden massiv dagegen­halten. (bcp)