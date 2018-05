Einen Lebenstraum, der mit viel Arbeit verbunden sein wird, haben sich Bianca und Andreas Witting erfüllt. In der Elmer Klimm haben sie das Hotel Lechzeit auf der grünen Wiese hochgezogen. Nahe am Lechweg und direkt am Lechradweg gelegen, hoffen sie Wanderer wie Biker anzusprechen. Bürgermeister Heiner Ginther wies in seiner Eröffnungsrede auf die Synergieeffekte hin, die sich zwischen dem nur einen Steinwurf entfernten Naturparkhaus und dem Hotel ergeben könnten. Für Elmen sei dieses Angebot nur positiv zu sehen, inklusive der sechs neuen Arbeitsplätze, die geschaffen wurden. Pfarrer Martin Schautzgy segnete die Räumlichkeiten. (hm)