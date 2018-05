Von Alexandra Plank

Innsbruck – Es gibt entspanntere Berufe als Bus­chauffeur: Auf einem Display scheint während der Fahrt auf, wie groß die Verspätung ist, Fahrgäste scheren sich mitunter wenig um gutes Benehmen, wenn es dick kommt, muss ein Lenker vor dem Betriebsrat und dem Betriebsleiter sogar in ein Alk-Testgerät blasen.

IVB-Betriebsratsvorsitzender Helmut Buchacher bestätigt das Prozedere, das sich die IVB selbst auferlegt haben. „Bei uns gelten 0,0 Promille, bei Nichtbeachtung droht die fristlose Entlassung, das ist richtig so, denn es geht um Menschenleben.“

Es habe Hinweise von Fahrgästen hinsichtlich Alkohol am Steuer gegeben – um es vorwegzunehmen, kein einziger Verdächtigter war betrunken. „Solch­e Meldungen ziehen einen Rattenschwanz nach sich. Der Lenker wird abgezogen und muss blasen. Auch wenn der Test negativ ist, beim Fahrer entschuldigt sich niemand“, sagt Buchacher.

Er appelliert an die Bürger, nur zu handeln, wenn es konkrete Hinweise auf eine Alkoholisierung gebe: „Es ist für mich aber undenkbar, dass jemand zum Bus wankt und losfahren kann, ihn würden schon die Kollegen stoppen.“ 2012 wurde ein Fall auf einer Linie des VVT bekannt: Mit 1,58 Promille Alkohol im Blut hatte ein 56-Jähriger im Westlichen Mittelgebirge einen Linienbus gelenkt. Nach Hinweisen der Bevölkerung wurde er gestoppt.

Wie ist es aber prinzipiell mit dem Alkoholverzicht bei Berufsfahrern bestellt? Gesetzlich gelten 0,1 Promille. Markus Widmann, Leiter der Verkehrsabteilung, erklärt, dass es keine gesonderten Statistiken gebe. Er findet es lobenswert, wenn Betriebe so wie die IVB vorsorglich tätig werden: „Bei Kontrollen fällt uns auf, dass gerade die Reisebusfahrer beim Alkoholverzicht vorbildlich sind.“ Er weist darauf hin, dass bei allen alkoholisierten Lenkern generell auffalle, dass geringfügige Überschreitungen der Promillegrenze seltener sind als erhebliche.

Daten der Statistik Austria zeigen, dass Alkohol am Steuer bei Berufsfahrern glücklicherweise selten ist. Im Schnitt sind 0,1 Prozent der Buslenker und 0,6 Prozent der Lkw-Lenker über 3,5 t, die an einem Unfall beteiligt sind, zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert. Dennoch ist die Forderung nach Alkohol-Zündschlosssperren, so genannten Alkolocks, Thema. Das Verkehrsministerium hat 2011 auch ein Pilotvorhaben zur Einführung von Alkohol-Wegfahrsperren im Straßengüterverkehr gestartet. In einem Pilotprojekt hat das Kuratorium für Verkehrssicherheit mit der Wirtschaftskammer Salzburg Taxis und Schülertransportfahrzeuge mit Alkohol-Wegfahrsperren ausgestattet.

Tirols ÖGB-Chef Philip Wohlgemuth, er ist auch Geschäftsführer der Verkehrs- und Dienstleistungsgesellschaft vida, hat auch Vorbehalte: „Alkohol am Arbeitsplatz ist ein ernstes Problem – gerade bei Berufsfahrern, die ja die Verantwortung für die Reisenden tragen. Aus Sicht der Gewerkschaft ist jede Initiative, die dazu beiträgt, gefährliche Situationen zu vermeiden, zu begrüßen. Daher stehen wir auch Alkolocks grundsätzlich nicht negativ gegenüber. Wir warnen aber gleichzeitig vor Vorverurteilungen.“

Bisher würden diese „Wegfahrsperren“ als Angebot für alkoholauffällige Lenker gelten. „Wir hinterfragen, ob man künftig alle Berufsfahrer unter Generalverdacht stellen möchte.“

Kurt Schmarl, Leiter der IVB-Leitstelle, hält das eigene Vorgehen für sinnvoll: Wenn die Tests positiv seien, würden sie von der Polizei überprüft. Dieser Ernstfall sei zum Glück noch nie eingetreten. Es sei vorgekommen, dass Fahrgäste die Polizei alarmierten und der Lenker vor allen blasen musste, Ergebnis: negativ. Buch­acher sieht die Alkoholsache als kleines Problem. Es brauche generell eine Aufwertung des Fahrerberufs. „Es ist toll, wenn die Öffis so gut angenommen werden, wichtig ist, dass man auf die Fahrer schaut, die sind die Visitenkarte.“

Man müsse Druck rausnehmen. Bei der Sicherheit seien die Entwicklungen positiv, wenngleich sich Buchacher eine Erhöhung der Securitys im Nightliner wünscht. Demnächst werden neue Busse mit verlängerten Scheiben bei den Fahrern als Schutz gegen Angriffe der Gäst­e und Viren im Einsatz sein. Schnelles Handeln erwartet er sich bei Körperkameras für Kontrollore: „Die Klinik-Securitys wurden jetzt damit ausgestattet, obwohl wir schon länger dran sind.“ Die Situation sei ernst: Es habe schon Nasenbeinbrüche bei Kontrolloren gegeben.