Von Angela Dähling

Gerlosberg, Achenkirch, Tux – Ambitionierte Pedalritter haben in den kommenden Wochen im Bezirk Schwaz die Qual der Wahl, bei welchem Rennen sie ihre Form unter Beweis stellen können. Zu den anstehenden Bewerben zählen das Gerlosbergrennen am 26. Mai, das MTB-Festival am Achensee am 9. und 10. Juni sowie die Zillertal Bike Challenge vom 29. Juni bis 1. Juli.

Das Gerlosbergrennen ist das einzige Rennradrennen im Zillertal und gilt zudem als Zillertaler Bergmeisterschaft. „Früher gab es mehr Rennen, aber die Auflagen sind bei Straßenrennen in puncto Sicherheit und Absperrungen sehr hoch“, erklärt Walter Bliem vom veranstaltenden Verein Radteam Zillertal. Für das 6 km lange Bergrennen von Zell bis zum Enzianhof in Gerlosberg (600 Höhenmeter Differenz) sei das alles als Verein noch machbar. Das kleine Minus könne durch Einnahmen beim Rahmenprogramm ausgeglichen werden. Bei größeren Rennen ginge es aber ohne Unterstützung etwa von Tourismusverbänden nicht. An dem nationalen Cuprennen nehmen im Schnitt 80 Starter aus Österreich und Deutschland teil. Den Streckenrekord hält seit 2016 der Triathlet Thomas Steger aus Jenbach. Neben Lizenzfahrern treten auch ambitionierte Hobbyfahrer in die Pedale. „Wir würden uns freuen, wenn noch mehr aus dem Zillertal dabei wären“, sagt Bliem. Das Nenngeld beträgt 10 Euro. Kurios: Wegen der Zillertalbahn und schließender Bahnschranken wird Punkt 13.56 Uhr bei der Hauptschule in Zell gestartet.

Der TVB Achensee Tourismus steht hinter dem MTB-Festival, das die deutsche Agentur flowmotion am 9. und 10. Juni zum zweiten Mal am Achensee veranstaltet. „Wir setzen voll auf Mountainbike, haben viele genehmigte Routen und haben mit diesem Bewerb die passende Veranstaltung dazu“, sagt Maria Wirtenberger vom TVB. Zehn Jahre lang fand das Rennen zuvor am Tegernsee statt und hatte daher viele treue Anhänger im Gepäck: Beeindruckende 1200 Biker gingen im Vorjahr bei der längsten Distanz des Festivals, der Marathon-Strecke, an den Start. „Sie wurde heuer von 77 km auf 96,5 km verlängert und hat 3470 Höhenmeter“, informiert Wirtenberger. Es stehen fünf Strecken/Schwierigkeitsgrade zur Auswahl, beginnend mit 31,5 km/776 Hm. Am 10. Juni stehen zudem zahlreiche Kinder- und Familienveranstaltungen auf dem Programm. „Es ist schon eine gewisse Herausforderung, angesichts der vielen Bikebewerbe Teilnehmer zu gewinnen“, so Wirtenberger. Attraktive Routen, der Wohlfühlcharakter und das Startgeld-Leistung-Verhältnis seien wichtige Faktoren. Zu den 600 Teilnehmern, die bisher angemeldet sind, zählt auch Titelverteidiger Matthias Leisling. Bis 26. Mai werden 40 bis 60 Euro Startgeld (je nach Renndistanz) eingehoben, danach sind es fünf Euro mehr. Neben Startpräsent und Urkunde beinhaltet es u. a. Verpflegung vor, während und nach dem Rennen.

Stattliche 219 Euro (Nachmeldung 239 Euro) kostet die Teilnahme an der dreitägigen Zillertal Bike Challenge. Dem gegenüber stehen insgesamt 15.000 Euro Preisgeld. Das Mountainbikerennen führt ab 29. Juni quer durchs Zillertal mit Start in Fügen. Es sei weltweit das einzige Rennen, das auf einem Gletscher endet, wird seitens der Zillertal Tourismus GmbH (ZTG) als Veranstalter betont. Bei der härtesten Variante sind 190 km und knapp 920 Höhenmeter zu bewältigen, die beiden anderen Varianten lassen einige Aufstiege per Bergbahn zu. Florian Wechselberger von der ZTG rechnet neuerlich mit 500 Startern, 230 sind bis dato gemeldet. Etliche davon sind eine Woche zuvor auch beim Kitz­AlpBike dabei.