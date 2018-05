Innsbruck – Am Donnerstag wurden aus 32 Tiroler Teilnehmern die diesjährigen Sieger des Geschäftsmodellwettbewerbs „adventure X“ gekürt. Sieger wurde Swarm Analytics. Das Start-up verarbeitet Daten direkt an der Quelle – etwa einer Kamera, wodurch neue Steuerprozesse möglich werden. So können etwa durch die Analyse des Verkehrsflusses Ampeln optimiert werden.

Platz zwei sicherte sich Urisalt. Das Start-up bietet nicht-invasive Point-of-care-Tests in Form eines Handgeräts an. Die Tests ermöglichen eine einfache Bestimmung des Status physiologisch essenzieller Körperelektrolyten durch eine Urinmessung. Auf den dritten Platz wählte die Jury das Start-up Beltys mit seinem Geschäftsmodell rund um einen Tragegurt. Alle drei Jung-Unternehmen sichern sich damit Einzug ins Euregio-Finale des adventure X und rittern Anfang Juni um den Titel „Bestes Geschäftsmodell der Euregio“. Bewertet wurden von der Jury Umsetzbarkeit, Skalierbarkeit und Innovationsgehalt der Geschäfts­idee sowie das zu erwartende Marktpotenzial.

„Mit adventure X begleiten wir Jungunternehmer und geben ihnen das Rüstzeug in die Hand, um aus ihren Innovationen und ihren Geschäftsideen Geld zu machen und ein Unternehmen aufzubauen“, so Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf.

Der Geschäftsmodellwettbewerb adventure X ist eine Initiative von Standortagentur Tirol und WK Tirol und wird mit Mitteln der EU aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sowie dem Programm Interreg V-A Italien-Österreich gefördert. (hu)