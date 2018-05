Von Harald Angerer

Kitzbühel – Eine Samstagabend-Show live aus Kitzbühel. Die Nachricht, dass die Florian-Silbereisen-Show am 2. Juni ausgestrahlt wird, hat in Kitzbühel durchaus für Begeisterung gesorgt. So wird die Open-Air-Show „Schlager, Stars & Sterne – Die Schlossparty in Österreich“ von MDR, BR, ORF und im Ersten Deutschen Fernsehen (20.15 Uhr) gezeigt, die TT hat berichtete.

Durchgeführt wird die Fernsehübertragung im Innenhof von Schloss Kaps. Das Staraufgebot kann sich in jedem Fall sehen lassen. Auftreten werden unter anderem Andreas Gabalie­r, Andy Borg, Angel­o Kelly & Family, Ben Zucke­r, Michelle, auch Barbar­a Schöne­berger, Sasha, Beatrice Egl­i und voXXclub. Außerdem wird Rainhard Fendrich seine ganz großen Hits von „Macho Macho“ bis „I am from Austria“ singen.

In Kitzbühel erhoffen sich vor allem die Touristiker eine gute Werbung, denn neben den Showauftritten werden auch viele Filmausschnitte aus Kitzbühel zu sehen sein. So wird an Plätzen wie dem Kitzbüheler Horn und der Streif gedreht. Diese zwölf schönsten Plätze stehen dann auch im Mittelpunkt einer weiteren Sendung aus Kitzbühel am 22. Juni.

Bei der jüngsten Aufsichtsratssitzung hat nun auch Kitzbühel Tourismus eine finanzielle Unterstützung für die Live-Ausstrahlung beschlossen. Nicht weniger als 60.000 Euro macht der Tourismusverband für die Show als Unterstützung locker. Aber nicht nur das, Kitzbühel Tourismus übernimmt auch gleich die Unterbringung der Stars und der gesamten Gefolgschaft.

Tickets für die TV-Show am Samstag, den 2. Juni, gibt es bei oeticket-Vorverkaufsstellen sowie unter www.eventim.de und www.oeticket.com um 42 Euro. Tickets für die Generalprobe am Freitag sind um 20 Euro erhältlich (reduzierter Preis, da nicht alle Künstler der Live-Show anwesend sein können). Einlass: jeweils 19 Uhr.