Von Catharina Oblasser

Lienz — Wie lässt sich die Wertschöpfung in Landwirtschaft und Tourismus in Osttirol steigern? Dieser Frage widmet sich die Initiative „Vordenken für Osttirol", an der auch die Landwirtschaftskammer und der Tourismusverband beteiligt sind. Vertreter beider Organisationen haben gemeinsam mit Richard Piock, dem Geschäftsführer des Standortmarketings „Innos GmbH", eine Tagung am 7. und 8. Juni organisiert. Sie soll mit Vorträgen und Beispielen aus anderen Regionen den Anstoß für ein neues Wirtschaften geben. „Wir wollen den Vorteil des regionalen Denkens herausstreichen", fasst es Piock zusammen. Die Kooperation von regionaler Landwirtschaft und Tourismus steht dabei im Vordergrund.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: So sind im Bezirk Lienz zwar 14 Prozent der Bevölkerung (auch) in der Landwirtschaft beschäftigt, doch dieser Sektor trägt nur mit 1,3 Prozent zur Wertschöpfung bei, zitiert Piock Daten der Statistik Austria. Zum Vergleich: In Südtirol seien es 6,1 Prozent der Bevölkerung gegenüber vier Prozent der Wertschöpfung. Der Tourismus trage in Osttirol 12,5 Prozent zur regionalen Wertschöpfung bei, in Nordtirol seien es aber 18 Prozent. „Wir konzentrieren uns auf Landwirtschaft und Tourismus, weil es da mehr Aufholbedarf gibt als beispielsweise bei Industrie und Dienstleistern", begründet der Innos-Geschäftsführer.

Martin Diemling, Vertreter der Bezirks-Landwirtschaftskammer Lienz, will Bauern ermuntern, auch auf nicht so gängige Produkte zu setzen: „Gemüse oder Hanf zum Beispiel." Wenn ein Produzent diese Pflanzen nicht nur erntet, sondern auch gleich weiterverarbeitet und veredelt, schneidet er damit besser ab als mit der bloßen Produktion, ist Diemling überzeugt. Und beide Männer sind sich einig, dass sich viel mehr Osttiroler Produkte auf den Speisekarten der heimischen Gastronomie finden sollten.