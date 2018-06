Obsteig – Am Mieminger Plateau, genauer gesagt in Obsteig Langgarten schafft die Neue Heimat Tirol (NHT) weiteren Wohnraum mit insgesamt 24 Mietwohnungen plus Tiefgarage. Am Donnerstag erfolgte der Spatenstich für den ersten Bauabschnitt mit 16 Wohneinheiten. Die Übergabe ist für den Sommer 2019 geplant. Ein weiterer Bauabschnitt mit 8 Wohnungen wird folgen. Insgesamt investiert die NHT am Standort rund 4,6 Mio. Euro. NHT-Geschäftsführer Hannes Gschwentner hat trotzdem eine kleine Träne im Knopfloch, muss er sich doch von der Idee eines hölzernen Wohnbaus vorerst verabschieden: „Wir haben uns gedacht, wir können hier in Obsteig mit unseren Projektpartnern einen wegweisenden Systembau in Holzbauweise umsetzen, der als Modell für künftige Wohnbauten in Tirol dient.“

Die gute Konjunktur sei hier zum Preistreiber geworden. „Leider ist es sich diesmal nicht ausgegangen. Stattdessen setzen wir in Obsteig auf unsere bewährte, massive Passivbauweise, welche wir mit heimischen Partnern umsetzen“, betont Gschwentner. Die Anlage entsteht in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Obsteig und dem Baurechtsgeber, den Österreichischen Bundesforsten. „Die Bundesforste wollen einen Beitrag für die Errichtung von leistbarem Wohnraum leisten und Grundflächen zur Verfügung stellen“, ergänzt Kurt Franz für die Österreichischen Bundesforste. Für BM Hermann Föger steht fest: „Angesichts der großen Nachfrage von Einheimischen ist dieses Wohnprojekt ein wichtiger Impuls für unsere Gemeinde, insbesondere für Familien, die nicht selber bauen können und wollen.“ (top)