Von Anita Heubacher

Rietz, Pfaffenhofen — Am Hof der Recyclingfirma Höpperger in Pfaffenhofen lagert in Ballen das Endprodukt. Sortierter Plastikmüll aus Tirols Haushalten, Gewerbemüll exklusive. Je nachdem wie sortenrein der Plastikmüll sortiert werden kann, landet er im Müllofen oder wird geschreddert und zu Granulat verarbeitet. Aus dem Granulat wird eine PET-Flasche, ein Kanister oder ein anderes Plastikprodukt gemacht. „Eine PET-Flasche wird aber als solche nicht wiederverwendet. Das lassen die Hygienevorschriften nicht zu“, erklärt Prokurist Hermann Mayr.

Er deutet auf die Ballen, wo verschiedenste Verpackungen und verschiedenster Plastikmüll zusammengepresst sind. „Die werden als Ersatzbrennstoff verwendet.“ Plastik aus Nordtirol landet im Müllofen in Oberösterreich oder in der Zementindustrie. Der Anteil von tatsächlich recyclebarem Plastik hält sich in Grenzen: 24.000 Tonnen Plastikmüll aus Nordtirol landeten 2016 beim Oberländer Entsorger. Plastikmüll aus Lienz wird in Osttirol bearbeitet. 16 bis 20 Prozent der 24.000 Tonnen sind Fehlwürfe. Von den restlichen 80 Prozent ist die Hälfte recyclebar.

Eine riesige rote Maschine erkennt Tetrapaks, kann zwischen weißen, blauen oder grünen PET-Flaschen unterscheiden und sortiert von der Ketchup- bis zur Haarshampoo-Flasche. Besondere Kunststoffe müssen händisch ausgesucht werden. „Eine Stunde Sortieren kostet rund 1000 Euro“, erklärt Prokurist Mayr. „Man könnte den Müll noch einmal durch die Sortieranlage schicken, um noch genauer zu trennen, aber das rechnet sich nicht.“

An und für sich sind die Tiroler gute Mülltrenner, nur Innsbruck schlug auf der Negativseite aus. Österreichweit sei das ein negativer Spitzenwert gewesen, erzählt Unternehmer Harald Höpperger. Die Landeshauptstadt stellte deshalb die Müllsammlung um. Kunststoff wird nun beim Verbraucher oder in den Wohnanlagen direkt gesammelt und kann nicht mehr zur Müllinsel gebracht werden. „Die Fehlwürfe wurden weniger, sie sind von 30 Prozent auf 20 Prozent gesunken.“

Pro Jahr wachse die Plastikmüllmenge zwischen drei und fünf Prozent, sagt Höpperger. Das liege am Bevölkerungszuwachs, daran, dass besser getrennt würde und daran, dass immer mehr Verpackungen produziert würden. In Nordtirol werden jährlich 55 Millionen Plastikgetränkeflaschen weggeworfen. Dazu tragen nicht nur Tiroler, sondern auch die zwölf Millionen Touristen im Land bei.

„Plastikmüll, der im Restmüll landet, ist derart verunreinigt, dass er nur noch verbrannt werden kann“, sagt Höpperger. Damit widerspricht er dem Geschäftsmodell der Sortieranlage im Innsbrucker Ahrental. Dort landen 75.000 Tonnen Restmüll, 4000 Tonnen Plastik, Metall oder Papier werden heraussortiert, 71.000 Tonnen verbrannt. „Vollkommen sinnlos“, meint Höpperger, der sich schon unzählige Matches mit den öffentlichen Entsorgern im Ahrental geliefert hat.

Auch der Tiroler Restmüll landet, je nach Abfallverband, in Müllöfen in anderen Bundesländern oder in Deutschland. „Wenn Restmüll nicht gut genug brennt, wird Plastikmüll beigemengt“, sagt Höpperger. Das sind dann die Ballen am Areal in Pfaffenhofen, wo verschiedenste Kunststoffe zusammengepresst wurden. „Die Temperatur im Müllofen muss passen. Zu wenig Brennwert ist nicht gut, zu heiß auch nicht, weil die Abgasreinigung dann ein Problem wird“, sagt Mayr.

Höpperger geht davon aus, dass der Plastikmüllberg in Tirol weiter wachsen wird, auch wenn die EU tatsächlich Plastikhalme, Sackerln oder Plastikbesteck verbieten würde. „Das macht mengenmäßig so wenig aus. Das ist fast gar nichts.“ Die Verwertungsquote muss aber steigen. Österreich hinkt hinterher. Höpperger rechnet damit, dass sich in der Produktentwicklung etwas tun wird. „Der Hersteller wird darauf achten, wie gut seine Verpackung recycelt werden kann und nicht mehr viele verschiedene Kunststoffe für ein Produkt verwenden.“ Je sortenreiner, desto eher recyclebar.