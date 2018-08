Von Max Strozzi

Gerlos – Franz Hörl, Seilbahnobmann, Wirtschaftsbundobmann und ÖVP-Nationalratsabgeordneter, droht als einem von zwei Geschäftsführern der Skilifte Gerlos Ärger. Mehrere Gesellschafter, denen insgesamt fast 30 Prozent der Schilift-Zentrum-Gerlos GmbH gehören, haben ihm bei der jüngsten Generalversammlung die Entlastung als Geschäftsführer verweigert. Ein bislang einmaliger Vorgang.

Unter den Gesellschaftern sind der zweit- und drittgrößte private Anteilshaber der Skilift­e, Reinhard Hollaus, und Hans Stöckl (größter Gesellschafter ist Hörl selbst mit 24 %). Sie werfen Hörl Intransparenz bei diversen Projekten vor, prangern fehlende Einsicht in Abrechnungsunterlagen an und fordern Aufklärung. Es geht unter anderem um die Abrechnung rund um den Bau der Dorfbahn sowie um einen Baurechtsvertrag zwischen den Bergbahnen und Hörl. Der kam zustande, weil ein Teil der Bahn auf Hörls Privatgrund gebaut wurde.

Inzwischen haben die Gesellschafter den Innsbrucker Anwalt Hermann Holzmann eingeschaltet. „Es gibt viele offene Fragen. Einiges scheint intransparent zu sein und es bedarf daher einer Aufklärung: Es geht ja beispielsweise um Investitionen in nicht unbeträchtlicher Höhe, um eine Tiefgarage, um einen Baurechtsvertrag“, so Holzmann: „Die Gesellschafter wollen Antworten auf diese Fragen, sie haben schließlich ihr privates Geld investiert. Diese Fragen sind aber bisher nicht beantwortet worden, daher haben sie der Entlastung nicht zugestimmt.“ Hörl werde nun schriftlich ersucht, die offenen Fragen im Detail zu beantworten. „Sollten die Fragen zur Zufriedenheit der Gesellschafter beantwortet werden, erfolgt die Entlastung. Wenn nicht, behalten wir uns rechtliche Schritte vor“, kündigt Holzmann an.

Hörl weist die Vorwürfe zurück. Es sei „eine typische Intrige“, es gehe „um andere Sachen, um eine dorfinterne Abrechnung“, meint Hörl. Mit Hollaus habe er einen Rechtsstreit rund um eine Skihütte ausgefochten (die TT berichtete). Die Verweigerung der Entlastung durch drei Gesellschafter sei für ihn überraschend gekommen. „Ich habe nicht damit gerechnet, denn die Bahnen laufen bestens.“ Insgesamt sei die Geschäftsführung – neben Hörl auch David Kammerlander – mit 59,19 % entlastet worden (Hörl und Kammerlander dürfen als Gesellschafter nicht mitstimmen). Drei von 69 Gesellschaftern hätten die Zustimmung verweigert – diese halten aber fast 30 % der Gesellschaft. Eine Begründung für deren Nein sei verweigert worden, so Hörl.

Die Abrechnung der Dorfbahn sei seit Monaten einsehbar. Keiner der Gesellschafter habe aber Bücher und Rechnungen einsehen wollen, meint Kammerlander. Der Baurechtsvertrag sei im Aufsichtsrat behandelt und einstimmig genehmigt worden und nun im Verbücherungsvorgang. Auch die Zuteilung von Garagenplätzen sei mit Gesellschaftern besprochen und vom Aufsichtsrat genehmigt worden. Hörl verdiene 1853,73 netto und habe ein Dienstfahrzeug. Das sei bekannt und bei einem Umsatz 25 Mio. Euro gerechtfertigt.