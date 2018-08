Von Celine Veldboer

Tannheim, Kaisers, Ehrwald – Dass die heimischen Seen bei diesem Wetter von Menschenmassen „überflutet“ werden, kommt nicht überraschend. Doch nimmt auch der eine oder andere Bergsteiger bei diesen Temperaturen die Mühen langer Aufstiege auf sich? Dass die anhaltende Hitzewelle die Besucherzahlen zurückgehen ließe, war nicht festzustellen, denn der aktuelle Trend geht in Richtung Hüttenübergänge. „Das bedeutet, die Gäste nehmen in aller Herrgottsfrüh den anspruchsvollen Anstieg zur Hütte in Kauf und genießen dann die flachere Wanderung von Hütte zu Hütte – nach Lust und Laune über mehrere Tage verteilt – bei kühler Luft auf über 2000 Höhenmetern“, erklärt Manuela Genewein, Hüttenwirtin des Kaiserjochhauses im Lechtal (2310 m). Außerdem erläutert sie, dass die Tagesgäste aus dem Umland sich mehr auf die Wochenenden verteilen, sprich sie starten ihre Wanderung frühmorgens, frühstücken auf der Hütte und treten den Abstieg ins Tal noch am selben Tag an. „Der Wochengast hingegen setzt seine Bergtouren unter der Woche an und beginnt diese später vormittags, da er meist mehrere Tage unterwegs ist“, ergänzt Reinhard Frühholz, Hüttenwirt der Landsberger Hütte in Tannheim (1810 m). Aus der Hitzewelle lässt sich dementsprechend schließen, dass die Berge keine fixen „Öffnungszeiten“ haben und für jedermann einen angenehmen Ausgleich bieten – war nach einem telefonischen Rundruf auf hoch gelegenen Hütten im Außerfern klar.

Die hohen Temperaturen können den Hüttenwirten also nichts anhaben, dennoch hat jeder seine alltäglichen Herausforderungen in den Bergen zu meistern. „I bin halt für jeden Scheiß zu haben“, sagt Reinhard Frühholz lachend auf die Frage, wie er es schafft, dass sich seine Mitarbeiter Tag für Tag wohlfühlen. Das Hüttenpersonal lebt während der gesamten Sommersaison großteils oben auf dem Berg. Dass es sich bei Zwölfstundenarbeitstagen als schwierig herausstellt, ein harmonisches Arbeitsklima aufrechtzuerhalten, sei selbstverständlich. Reinhard Frühholz sieht die größte Herausforderung eines Hüttenwirts darin, auf das Wohl seiner Mitarbeiter zu achten und auf sie einzugehen. „Geht’s dem Personal gut, geht’s den Gästen gut“, was zur Folge hat, dass es ihm gut geht.

Beim Bewirtschaften einer Almhütte gibt es große Herausforderungen. „Du musst dich eben selbst um alles kümmern, weil außer dir sonst niemand mehr da ist“, stellt Manuela Genewein fest. Wenn sich also jemand beim Gipfelaufstieg zum Grießbergkopf oder Malatschkopf verletzt, „so kann man schon an seine Grenzen stoßen, denn dann ist schnelles und sicheres Handeln gefordert“.

Es gilt auch „den Spagat zwischen Flauten und Ansturm zu schaffen“, erklärt Guido Schweigl, Hüttenwirt der Wiener-Neustädter-Hütte – diese liegt auf halbem Weg zur Zugspitze (2209 m). Doch das Highlight am „Buggeln in die Berg’“ und der Reiz, der all diese zu überwindenden Erschwernisse wieder aufwiegt, ist „das Flair der Berge – einfach einmalig“, bringt Schweigl die schönen Seiten seines Berufes auf den Punkt.