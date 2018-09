Auf den vorherrschenden Facharbeitermangel hat Plansee eine ganz eigene Antwort — zur Lehrantrittsfeier begrüßte das Ausbilderteam von Plansee und Ceratizit gleich 43 neue Lehrlinge — so viele wie noch nie in der Geschichte des Industrieunternehmens. Gut ein Drittel davon sind junge Damen. Damit bildet Plansee derzeit 159 Lehrlinge in sechs Berufen aus — davon zwölf externe Lehrlinge, die die Fachberufsschule besuchen.

Die Geschäftsführer von Plansee, Andreas Lackner und Ceratizit, Peter Fink, ehrten 30 Lehrlinge, die sich mit großem Erfolg am Lehrlingswettbewerb beteiligt hatten, sowie 16 Lehrlinge, die ihre Lehrabschlussprüfung mit gutem Erfolg und mit Auszeichnung abgeschlossen haben. Alle 33 zur Lehrabschlussprüfung angetretenen Lehrlinge haben dieses Jahr ihr Ausbildungsziel erreicht. (hm)