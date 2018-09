Matrei in Osttirol – Die IDM Energiesysteme GmbH in Matrei ist Österreichs größter Hersteller von Heizungswärmepumpen für Gebäudetechnik bis 700 kW. Gestern kündigte das Unternehmen einen weiteren Ausbau des Standortes in Osttirol an. „Wir haben in den letzten Jahren ein Wachstum von bis zu 30 Prozent verzeichnet und stoßen zehn Jahre nach dem letzten großen Ausbau der Produktion bereits wieder an unsere Grenzen“, erklärte Eigentümer Manfred Pletzer. Allerdings habe man speziell in Tirol mit nur fünf Prozent Marktanteil noch Luft nach oben, so IDM-Geschäftsführer Hans-Jörg Hoheisel. Im Burgenland setze bereits jeder fünfte Haushalt auf die Wärmepumpe.

Landesrätin Patrizia Zoller-Frischauf meinte im Rahmen eines Betriebsbesuchs bei IDM: „Seitens des Landes fördern wir den Umstieg auf diese nachhaltige Energiegewinnung massiv. Darüber hinaus hat der Bund in seiner neuen Klimastrategie das Aus für Ölheizungen in Neubauten ab 2020 beschlossen.“

Mit einer Flächenerweiterung um 6500 Quadratmeter würden eine neue, moderne Produktionshalle sowie Entwicklungs- und Schulungskapazitäten geschaffen. Die Pletzer Gruppe investiert rund elf Millionen Euro. Die Fertigstellung ist bis Anfang 2019 geplant. Im Zuge des Ausbaus sollen bis zu 100 neue Arbeitsplätze entstehen.

Derzeit beschäftigt das Unternehmen 195 Mitarbeiter. Wie viele Branchen hat allerdings auch IDM große Probleme mit dem Facharbeitermangel. „Wir benötigen dringend Fachkräfte, insbesondere Programmierer, HTL-/HAK-Abgänger und Mechatroniker“, betonte Pletzer. (TT)