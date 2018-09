Von Max Strozzi

Hall – Als einen „Meilenstein in der Unternehmensgeschichte“ bezeichnet Max Kloger, Haupteigentümer und Geschäftsführer der Tiroler Rohre (TRM), den jüngsten Auftrag. Das Unternehmen mit Sitz in Hall wird in der Mongolei eine 53 Kilometer lange Trinkwasserleitung von der Stadt Tai­shir zur Versorgung der Provinzhauptstadt Altai errichten. „Wir liefern und verlegen die Rohre inklusive Wasseraufbereitung und Pumpstationen“, erläutert der Firmenchef. Das Wasser wird aus dem Stausee nahe der Stadt Taishir entnommen, aufbereitet und über 500 Höhenmeter zur 2200 Meter hoch gelegenen Stadt Altai gepumpt. „Man kann sich vorstellen, dass die Distanz eine große Herausforderung darstellt“, erklärt Kloger. Bereits der Transport der Rohre in die Mongolei gestalte sich aufwändig: Mit der Bahn in die mongolische Hauptstadt Ulan Bator, danach per Lkw über teils unbefestigte Straßen weiter bis zur Baustelle. Als Transporteur tritt die Spedition Strieder auf, eine deutsche Spedition mit einer Tochtergesellschaft in Hall.

Auftraggeber ist die mongolische Region Altai. Das Bauprojekt hat ein Volumen von 14 Millionen Euro, damit handle es sich laut Kloger um den größten Auftrag eines österreichischen Unternehmens in der Mongolei. Teile der Leistungen würden von österreichischen Firmen durchgeführt, aber auch vor Ort von lokalen Subunternehmern. Finanziert werde das Projekt über einen österreichischen Entwicklungshilfekredit.

Gewisse Vorarbeiten könnten bereits im September und Oktober starten, so Kloger. Danach heißt es warten. Denn angesichts der kalten Winter mit bis zu 40 Grad unter null ist die Bauzeit auf den Zeitraum von Mai bis Oktober beschränkt. Bis 2020 soll das Projekt fertig gestellt sein.

Seit knapp fünf Jahren sind die Tiroler Rohre in Besitz der Familie Kloger, nachdem der damalige Geschäftsführer Max Kloger 2013 das traditionsreiche Unternehmen übernommen und damit vor der drohenden Schließung gerettet hatte. 2017 setzten die Tiroler Rohre 65,5 Mio. Euro um, etwas weniger als im Jahr davor (69,8 Mio. Euro). Den Umsatzrückgang 2017 begründet Kloger mit Projektveschiebungen und einem „extrem starken Jahr 2016“. Heuer erwartet Kloger ein „gutes Jahr, auf vergleichbarem Niveau des Vorjahres“. 2017 erwirtschaftete das Unternehmen einen Jahresüberschuss von 4,2 Mio. Euro (2016: 5,1 Mio. Euro)

In den nächsten drei Jahren will Kloger in Hall 12 Mio. Euro in neue Technologien und Prozesse investieren. „Daher haben wir kontinuierlich Personal aufgebaut“, so Kloger. Derzeit seien 220 Mitarbeiter beschäftigt – davon 208 fixe und 12 Zeitarbeiter.