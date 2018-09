Von Max Strozzi

Innsbruck – Mehrere Jahrzehnte hat der Gebäudekomplex der Raiffeisen-Landesbank Tirol (RLB) in der Innsbrucker Adamgasse bereits auf dem Buckel. Entsprechend groß ist inzwischen der Sanierungsbedarf. Schon bald könnte daher der Startschuss zu einer Rundumerneuerung der Häuserzeile schräg gegenüber dem Nationalbankgebäude fallen, wie die TT erfuhr.

Detaillierte Pläne drangen noch nicht an die Öffentlichkeit, die grobe Stoßrichtung allerdings sickerte bereits durch. So sei angedacht, das gesamte Quartier als Verbindung zwischen dem Innsbrucker Hauptbahnhof und der Innenstadt neu zu entwickeln – mit Shops und sämtlichem Drum und Dran. Überlegt wird dabei offenbar auch, ein Hotel ab der Kategorie 4-Sterne-Superior zu integrieren. Details zu den Plänen soll es noch in diesem Jahr geben, ein Architektenwettbewerb ist geplant.

Der Gebäudekomplex steht allerdings nicht im alleinigen Eigentum der RLB, Teile davon gehören auch anderen Miteigentümern. Der Bauausschuss der Stadt Innsbruck soll in dieser Angelegenheit bereits mehrfach getagt haben.

Die Raiffeisen Landesbank soll an ihrem Standort in der Adamgasse bleiben, könnte allerdings während der Umbauarbeiten vorübergehend ausquartiert werden, um danach wieder am rundum erneuerten Stammsitz einzuziehen.

RLB-Tirol-Chef Johannes Ortner gibt sich auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung in dieser ganzen Causa bedeckt, bestätigt aber immerhin: „Wir denken über eine Quartiersentwicklung nach. Wir finden den Standort attraktiv, er hat aber Sanierungsbedarf.“