Von Alois Vahrner

Innsbruck, Linz – Mit Jahreswechsel hat der Norweger Magne Setnes – er war zuvor bereits vier Jahre bei der Brau Union und dann zwei Jahre bei der Mutter Heineken für das Innovationsmanagement tätig – den Vorstandsvorsitz bei der Brau Union Österreich übernommen. „Die Norweger sind laut einer Umfrage ja das glücklichste Volk der Welt, noch mehr gilt das, wenn sie in Österreich leben und mit Bier zu tun haben“, scherzte Setnes bei einem Tirol-Besuch gegenüber der TT.

Die Brau Union ist mit annähernd 50 Prozent klarer Marktführer in Österreich. Es gebe aber eine große Biervielfalt, wenn man allein auf die 272 gewerblichen (private noch gar nicht mitgerechnet) Brauereien schaue. Stärkste Marke in Österreich sei Gösser mit 16 Prozent Anteil im Handel, in Tirol führe aber (wie auch in Salzburg und Oberösterreich) Zipfer mit 35 Prozent Anteil. Die Brau Union hat acht Brauereien (darunter Falkensteiner in Lienz vor allem für Spezialitäten und Zwickl) und zahlreiche Verkaufslager (darunter Neu-Rum, Reutte und Kundl) in Tirol. Die Gruppe beschäftigt 2400 Mitarbeiter, davon 180 und zusätzlich etliche Verkaufspartner in Tirol. In Tirol versorge man 5300 gewerbliche Kunden. Die regionale Verankerung bleibe Ziel der Brau Union, aber auch des börsenotierten holländischen Familienkonzerns Heineken mit seinen über 300 verschiedenen Biersorten, sagt Setnes.

Österreich liege mit einem Pro-Kopf-Bierkonsum von 106 Litern vor Deutschland im europäischen Spitzenfeld, einzig Tschechien sei mit 146 Litern uneinholbar. Es gebe in Österreich ein klares West-Ost-Gefälle, wobei Tirol auch dank Tourismus mit 136 Litern pro Kopf auf Platz 1 liege.

Nach Jahren der Stagnation oder leichten Rückgänge habe der heurige Traumsommer auch den Bierdurst erhöht, so Setnes. Zu erwarten sei auch, dass die lange Hitze und Trockenheit wegen der Ernteausfälle zu Preiserhöhungen bei Getreide führen könnten. Vorerst werde man die Mischmengen anpassen, eine Bierpreiserhöhung (zuletzt im Dezember 2017 um etwa 2,5 Prozent) scheint aber auch wegen anderer Kostensteigerungen sehr wahrscheinlich, auch wenn Setnes das Ausmaß offenlässt.

Im Lebensmittelhandel sei Bier ein „echter Frequenzbringer“, was auch zu zahlreichen Aktionsangeboten der Ketten führe. Ein Durchschnittspreis sei daher oft gar nicht so leicht zu nennen, so Setnes.

Ziel der Brau Union sei es, Innovationsmotor auch mit Blick auf die sich ändernden Konsumentenwünsche zu sein. Dazu zählten laut Setnes auch Radler sowie alkoholarme oder alkoholfreie Biere. Während die Gesamtbranche hier einen eigenen Umsatzanteil von 8 bis 10 Prozent habe, liege die Brau Union schon bei 15 Prozent, Tendenz steigend. Gösser Radler sei etwa ein großer Exportschlager, als Lizenzprodukt auch in Russland. Edelweiß alkoholfrei werde bis nach Südkorea exportiert. In Summe liege der Brau-Union-Exportanteil mittlerweile bereits bei etwa 10 Prozent, größtes Zielland sei Deutschland.