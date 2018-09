Von Harald Angerer

Westendorf, Söll – Es ist ein schon lange gehegter Wunsch der Gemeinden – nun wird er Realität. Die Familien in den Orten der SkiWelt können sich in Zukunft über eine vergünstigte Jahreskarte freuen. Das „Raus – Familienticket“ verbindet gleich mehrere Leistungen. Zum einen die Nutzung der SkiWelt Bergbahnen während des ganzen Jahres, dazu kommen alle öffentlichen Badeeinrichtungen in den acht Gemeinden Westendorf, Brixen, Hopfgarten und Itter im Bezirk Kitzbühel und Söll, Scheffau, Ellmau und Going im Bezirk Kufstein.

„Es gab immer wieder Gespräche darüber mit den Bergbahnen. Heuer ist die SkiWelt aber mit einem sehr guten Angebot auf uns zugekommen, und über den Sommer ist es nun gelungen, dieses Angebot zu schnüren“, schildert Brixens Bürgermeister Ernst Huber. Wichtig war den Bürgermeistern auch, dass der Ablauf denkbar einfach vonstatten geht. Die Jahreskarte sollen auch ausschließlich Familien bekommen, welche in den neun Orten wohnen. Daher erfolgt die Ausgabe über eine Berechtigungskarte, die bei der Gemeinde abgeholt werden muss. Um in den Genuss einer solchen Karte zu kommen, muss der Lebensmittelpunkt im jeweiligen Ort liegen. Es muss zum Beispiel seit mindestens drei Jahren der Hauptwohnsitz in der Gemeinde gemeldet sein, und die Kinder müssen im jeweiligen Ort in die Schule gehen. „Wir möchten auf jeden Fall verhindern, dass hier Missbrauch betrieben wird“, schildert Huber.

„Es handelt sich dabei ganz klar um ein Angebot zur Förderung der Familien“, betont Scheffaus Bürgermeister Christian Tschugg. Er war der Verhandler von Seiten der Gemeinde. Die Gespräche hätten fast ein Jahr gedauert, bis nun Ende August die Lösung am Tisch gelegen sei. Hier hätten vor allem die Bürgermeister der Gemeinden sich sehr einig und viel Bereitschaft gezeigt, das Vorhaben auf Schiene zu bringen. „Dass aber die SkiWelt Bergbahnen der Schlüssel zu der Karte sind, ist auch klar“, betont Tschugg.

Äußerst zufrieden zeigt man sich zudem von Seiten der SkiWelt Bergbahnen. „Es freut uns, dass wir hier eine Einigung erzielen konnten. Wichtig ist vor allem, dass sowohl die Bergbahnen als auch die Gemeinden ihren Betrag zu der Lösung geleistet haben“, sagt Hansjörg Kogler von der SkiWelt Bergbahn Westendorf auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung. Für ihn ist das „Raus-Familienticket“ ein wichtiger Beitrag. „Wir wollen damit auch die Einstellung zum Tourismus verbessern“, schildert Kogler. Die Bevölkerung in den touristischen Gemeinden hätte zusätzlichen Preisdruck durch den Tourismus. Hier wolle man dagegenarbeiten.

„Ganz wichtig sind uns die Familien, dass die weiter Ski fahren gehen und nicht der Preis als Hürde dem entgegensteht“, erklärt Kogler. Den genauen Preis der Karte wollte er noch nicht nennen. Bis zum Verkaufsstart wird er dann aber festgelegt sein. So viel konnte Kogler schon verraten, dass man etwa bei gut 1000 Euro für eine vierköpfige Familie liegen wird. Wie schon jetzt wird bei der Familienkarte nur das älteste Kind verrechnet, die weiteren Kinder nicht. Es gibt zudem verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, zum Beispiel für Familien mit nur einem Kind oder auch in der Variante ein Erwachsener und ein Kind. „Es ist uns wichtig, dass so viele Familien wie möglich von dem Angebot Gebrauch machen können“, sagt Huber.

Die beiden Bürgermeister Huber und Tschugg betonen auch, dass man noch nicht am Ende der Reise angelangt sei. „Wir wollten so rasch es geht starten, und es laufen Gespräche, um eine Erweiterung des Angebotes zu ermöglichen“, erklärt Huber. Deshalb habe man auch gewisse Diskussionen um den Umfang des Angebotes hintangestellt. Und Tschugg betont, dass eine Angebotserweiterung ein klares Ziel der Gemeinden ist. Details dazu wollten er und Huber hier noch nicht nennen.