Von Matthias Reichle

Landeck – 2016 konnte sich die Stadt Landeck mit der Donau Chemie über den Ankauf des so genannten Pendlerparkplatzes einigen. Der Pachtzins von 90.000 Euro war der Kommune schon lange Jahre ein Dorn im Auge. Als nächster Schritt war ein Grundtausch mit der Tiwag geplant. Die Tinetz sollte den hinteren Bereich des Pendlerparkplatzes künftig als Lagerfläche nutzen, dafür würde die Stadt das Tiwag­grundstück an der Bunddesstraße erhalten. So der Plan.

Doch ausgerechnet der Gefahrenzonenplan für die Sanna macht diesem Tausch einen Strich durch die Rechnung, wie Vizebürgermeister Thomas Hittler in der vergangenen Gemeinderatssitzung berichtete. Teile des Pendlerparkplatzes rutschten bei Neuberechnungen in die gelbe Zone.

Stattdessen wurde nun mit der Tiwag ein gegenseitiger Optionenvertrag ausgehandelt, so Hittler. Laut diesem hat die Stadt das Recht, die Flächen von 2300 Quadratmetern von der Tiwag für 270 Euro/m2 anzukaufen. Umgekehrt könnte dann auch die Tiwag fünf Jahre lang jene Flächen der Stadt erwerben, die sich derzeit in der gelben Zone befinden. „Es könnte aber sein, dass die Tiwag den Grund nicht braucht, dann hätten wir 10.000 m2 zur Verfügung.“

„Es wäre gut für uns, wenn das Thema vorher gelöst würde“, betont Tiwag-Vorstand Erich Entstrasser auf Anfrage der TT. Wenn wasserbaulich nichts gemacht wird, verliert das Grundstück der Stadt nämlich an Wert bzw. wäre für die Tiwag gänzlich unbrauchbar. Dann müsste man sich nach Ersatzflächen umsehen.

Derzeit werde bereits nach einer Lösung gesucht. Das Wasserbauamt wurde mit einer Studie beauftragt, die zur Hälfte von Bund und Land finanziert wurde, wie Reinhard Böss vom Baubezirksamt Imst bestätigt. „Es sind da mehrere Flächen betroffen“, betont er. Kernfrage sei, wo man Ausgleichsflächen herbekomme. Die Tiwag ihrerseits, die mit dem Umspannwerk ebenfalls in die gelbe Zone gerutscht ist, macht eine eigene Studie.

„Aus Sicht der Versorgungssicherheit besteht derzeit keine Gefahr“, erklärte Tinetz-Geschäftsführer Thomas Rieder auf Anfrage der TT. Seit dem Frühjahr wisse man von der neuen Situation und stelle den Betrieb nun darauf ein. Mit der Stadt Landeck sei man in Abstimmung, so Rieder.