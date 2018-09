Von Alois Vahrner

Innsbruck – Laptop und Lederhose – dieser einst von der Politik in Bayern ausgerufene Slogan für einen Technologieschub bei gleichzeitiger Bewahrung von regionalen Stärken werde auch in Tirol gelebt, sagte der Informatik- und Technologieexperte Christoph Holz bei einem von der TT moderierten runden Tisch in Innsbruck.

Tirol sei ein „Hotspot der Digitalisierung“, auch wenn es in der Öffentlichkeit noch nicht immer so wahrgenommen werde, so Holz. Es gebe in Tirol über 2000 IT-Firmen, wobei etliche echte Weltmarkt- und Technologieführer seien. Holz nannte als einige Beispiele Vizrt (macht u. a. Grafiken für verschiedenste TV-Sender etwa bei Sportevents wie der Fußball-WM), Mils Electronic (nicht knackbare Quanten-Verschlüsselungsysteme), Barracuda (Firewalls), MK Illumination (hochmoderne Beleuchtungslösungen) oder AV Comparatives, zu der selbst der Microsoft-Chef nach Tirol eingeflogen sei.

Die Digitalisierung bringe eine Revolution und mische die Karten in der Wirtschaft Jahr für Jahr neu. Es gebe seit über 250 Jahren Unternehmen, aber bis heute habe keines trotz aller Käufe und Fusionen über 1 Mio. Beschäftigte. Seit 2000 würden die Unternehmensgrößen sogar kleiner, und durch die Digitalisierung werde nicht nur alles schneller, sondern auch dezentraler. „Hierarchien und vieles andere werden in Frage gestellt. Ein Tesla ist ja auch kein Auto, sondern ein fahrender Roboter“, sagt Holz. Jeder habe durch soziale Netzwerke seine eigenen, neuen Dörfer. Das gesamte weltweite Wissen verdopple sich alle paar Jahre, das müsse Tirol zu seinen Gunsten nutzen.

Tirols Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf sieht ebenfalls eine Veränderung der Wirtschaft „in unglaublichem Tempo“. Tirol nehme für „Digital Tirol“ insgesamt 150 Mio. Euro in die Hand, von der Infrastruktur bis hin zur Bildung. Tirol habe hier herausragende Firmen, es gehe auch um eine stärkere Vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft. Es gehe darum, die Chancen der Digitalisierung für Tirol wahrzunehmen und die Bevölkerung bei all den zu erwartenden Umwälzungen mitzunehmen.

Bau-Landesinnungsmeister Anton Rieder prophezeit, dass die kommende zweite Welle der Digitalisierung Organisation und Strukturen in der Wirtschaft stark verändern werde. Am Bau zeige sich das etwa in Skandinavien, wo die digitale Welt viel stärker Einzug gehalten habe. Hier gebe es längst „digitale Zwillinge“ von Bauen am Computer, die Bauprozesse („bei uns wird bis zu siebenmal gerechnet“) seien deutlich rascher und effizienter. In Österreich passten auch das Gewerberecht und die Kammerstruktur mit den vielen Innungen – „und das mit Bund und den Ländern in zehnfacher Ausführung“ – nicht zur künftigen digitalen Welt. Es gehe darum, in Österreich „vieles an bürokratischen Zöpfen abzuschneiden, ohne die bei uns sehr hohe Qualität zu gefährden“.