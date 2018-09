Von Harald Angerer

Kitzbühel – Des einen Freud, des anderen Leid – so kann man den morgigen Samstag auf den Punkt bringen. Vom Brixental über das Pillerseetal bis nach Kössen finden in vielen Orten die traditionellen Almabtriebe statt. Für die Touristiker bedeutet das noch einmal volle Betten zum Ende der Sommersaison. Doch nicht alle freuen sich über den Termin. Für Autofahrer, die durch den Bezirk fahren, wird es ein Hindernislauf.

„Morgen Samstag wird es durch die Viehtriebe vor allem im Bereich Brixental zu Verzögerungen kommen. Autofahrer müssen davon ausgehen, dass ein Überholen eines solchen Viehtriebs nicht möglich ist“, sagt Josef Geiersinger vom Bezirks-Polizeikommando. Verkehrsteilnehmer sollten deshalb mehr Zeit einplanen. Eine besondere Gefahrenstelle ist der Hopfgartner Wald, hier werden die Viehtriebe auch von der Polizei begleitet. Aber auch zwischen Brixen und Kirchberg ist mit Verzögerungen zu rechnen. Im Bereich Fieberbrunn oder Kössen seien keine größeren Behinderungen zu er- warten.

Im Brixental geht’s mit den Veranstaltungen um 9.30 Uhr in Kirchberg los. Beim Lendparkplatz ist für das leibliche Wohl und Unterhaltung gesorgt. In Brixen geht das Almfest – ebenfalls mit Bewirtung und musikalischer Umrahmung – am Dorfplatz ab 10 Uhr mit dem Frühschoppen der Musikkapelle Brixen über die Bühne. In Westendorf wird das „Hoamfahrerfest“ wie im Vorjahr neben dem Bauernhaus Klausnerhof (Rabl) abgehalten. In allen drei Orten gibt es auch ein eigenes Kinderprogramm.

Im Pillerseetal findet das Almfest in Fieberbrunn morgen Samstag ab 10 Uhr an der Hauptstraße am Parkplatz beim Gästehaus Brunner in Rosenegg statt. Etwas später folgt der Almabtrieb mit Hoffest in St. Ulrich. Ab 14 Uhr ziehen die Kühe durch den Ort, dazu gibt’s musikalische Unterhaltung beim Petererbauer. Für Speis und Trank ist gesorgt. Und auch im Kaiserwinkel übersiedeln die Kühe ins Tal. Morgen Samstag um 10.30 Uhr beginnt das „Almhoamfahr’n“ in Kössen mit dem Einmarsch der Musikkapelle Kössen, dem Umzug der Noriker sowie der Kanonengruppe des Trachtenvereins.

Dazu kommt noch der Knödeltisch in St. Johann, der auch wieder viele Einheimische und Gäste anziehen wird. Beginn ist hier ebenfalls um 10 Uhr.