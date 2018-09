Lienz – Der Zeitraum von Mai bis inklusive August 2018 hat den Osttiroler Touristikern erneut Nächtigungszuwächse beschert. Das zeigt die Statistik der Osttirol Werbung, die bis ins Jahr 2014 zurückgeht. Damals wurden von Mai bis einschließlich August nur etwas über 800.000 Nächtigungen erzielt. Heuer waren es mehr als 935.000. „Der heurige Sommer ist auch im Vergleich zu jenen vor zehn oder mehr Jahren viel stärker“, sagt Bernhard Pichler von der Osttirol Werbung. „Wir haben das beste Ergebnis seit Langem.“ Der heurige September dürfte dem Wachstumstrend ebenfalls entsprechen.

Von den vier Urlaubsregionen im Bezirk vermeldet nur das Defereggental ein leichtes Minus, was die Nächtigungen von Mai bis August betrifft. Die Nationalparkregion legte in diesem Zeitraum, verglichen mit 2017, um 3,77 Prozent zu. In den Lienzer Dolomiten war es ein Plus von 2,78 Prozent, im Hochpustertal waren es um 1,14 Prozent mehr Nächtigungen. Das ergibt ein Gesamtwachstum von 2,14 Prozent in ganz Osttirol.

Der größte Teil der Urlaubsgäste kommt nach wie vor aus Deutschland. Die Nachbarn aus dem Norden haben einen Anteil von mehr als 35 Prozent an der Gesamtzahl aller Osttirol-Urlauber. An zweiter Stelle kommen Gäste aus Österreich (30,19 Prozent), gefolgt von Italienern mit einem Anteil von 13,33 Prozent.

Am liebsten wohnen die Gäste in Vier- und Fünfsternhotels. Diese Unterkunftsart hat einen Anteil von 23,88 Prozent an den Nächtigungen insgesamt. Im Vergleich zum Zeitraum Mai bis August 2017 haben die privaten und gewerblichen Ferienwohnungen aufgeholt. Sie zeichneten heuer für einen Nächtigungsanteil von 18,9 Prozent verantwortlich. (TT, co)