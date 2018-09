Innsbruck – Seit 3. Juli ist der große Hotelturm in der Salurner Straße als AC Hotel offiziell Teil der Marriott-Kette. Kürzlich wurden die umfangreichen Umbauarbeiten abgeschlossen. Für die Neugestaltung wurde ein zweistelliger Millionenbetrag aufgewendet, so das AC Hotel by Marriott in einer Aussendung.

Das neue Hotel verfügt nun über 187 Zimmer, darunter vier Suiten, mit 310 Betten. Die Zimmer sind nach eigenem Bekunden mit 30 m2 die größten der Stadt. Neu ist auch ein Bankettbereich im ersten Stock. „Für Meetings, Hochzeiten und Veranstaltungen steht hier der große Ballsaal zur Verfügung, der seit dem Umbau über Tageslicht verfügt“, so Hotelmanager Marcus Thiedemann. Erklärtes Ziel sei es, das AC Marriott als erste Adresse für die Tiroler Wirtschaft zu positionieren, egal, ob es um Geschäftsreisen oder Tagungen geht.

Der Hotelbau in der Salurner Straße hat eine bewegte Geschichte hinter sich. In den vergangenen vier Jahrzehnten war es zunächst ein Holiday Inn, dann ein Sheraton, später ein Scandic Crown, um dann wieder zu einem Holiday Inn zu werden und ab 2002 unter der Marke Hilton aufzutreten. Zuletzt gab es Pläne der Landesregierung, im „Hilton-Turm“ alle Marketing-Aktivitäten des Landes in Gestalt von Tirol Werbung, Standortagentur und Agrarmarketing Tirol sowie auch die Landesbaudirektion zusammenzuführen. Eine Idee, die – nach einigem politischen Hickhack – spektakulär scheiterte.

Eigentümer des Gebäudes ist Klaus Stiebleichinger, Chef des Innsbrucker Hotels Grauer Bär und drei weiterer Beherbergungsbetriebe in der Landeshauptstadt.