Schwaz – Die Rookie-Schnuppertage haben diese Woche neuerlich gestartet. Und zwar bei den Neuen Mittelschulen im hinteren Zillertal. Bereits zum achten Mal veranstaltet die Wirtschaftskammer Schwaz mit heuer 210 Betrieben des Bezirkes diese Berufs-Schnuppertage für Schüler der vierten NMS-Klassen.

„Tatsache ist, die Zahl der Lehrlinge und der Lehrbetriebe im Bezirk Schwaz steigt“, sagt Stefan Bletzacher von der WK Schwaz. „Damit das so bleibt, ist es wichtig, die Jugendlichen bereits in der Schulzeit auf die vielen Berufsmöglichkeiten aufmerksam zu machen und ihnen die Chance zu bieten, praktische Berufserfahrung zu sammeln. Die Lehre kombiniert Theorie und Praxis“, sagt Bletzacher.

48 Prozent der Pflichtschulabsolventen würden im Bezirk Schwaz eine Lehre machen und „nur“ 52 Prozent eine höhere Schule besuchen.

„Die Lehre wird in der Öffentlichkeit seit ein paar Jahren wieder vermehrt als hochqualifizierte Ausbildung mit guten Berufsaussichten wahrgenommen – und das zu Recht“, sagt Bletzacher.

Beim Projekt „Rookie: Schüler in Betrieben“ öffnen 210 Betriebe aus dem Bezirk Schwaz an zwei Tagen ihre Türen und bieten den 666 Schülern aller vierten Klassen aller Neuen Mittelschulen im Bezirk Schwaz an zwei aufeinanderfolgenden Tagen das „Hineinschnuppern“ in einen Lehrberuf nach Wahl an.

Insgesamt 900 Schnupperplätze in 65 unterschiedlichen Lehrberufen stehen den Schülern des Bezirkes Schwaz dabei zur Verfügung. „Das gibt es sonst in keinem anderen Bezirk in Tirol“, sagt Bletzacher.

Diese Woche durften die Schüler der NMS in Mayrhofen, Tux, Zell am Ziller und Hippach in die Berufswelt eintauchen. Nächste Woche sind die Kinder der NMS aus Jenbach, Fügen, und Stumm dran. Die Schüler der NMS Schwaz, Stans/Vomp und Weer dürfen in der dritten Runde Praxiserfahrung sammeln. (TT)