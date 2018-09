Von Catharina Oblasser

Lienz – Hardware und Software lassen sich in der modernen Industrie nicht mehr trennen. Deshalb baute die Durst Phototechnik AG, die digitale Großdrucker herstellt, an ihrem Standort in Lienz ein zusätzliches Bürogebäude. Es wurde am Freitagnachmittag feierlich eröffnet. 4,7 Millionen Euro hat die Firma dafür aufgewendet.

Der neue Bau hat vier Ebenen und befindet sich unmittelbar hinter dem Blickfang des Unternehmens, dem Forschungszentrum „Durst-Kristall“. 40 Angestellte finden im Neubau Platz, sagt die Lienzer Geschäftsführerin Barbara Schulz. Zusätzlich zu den Büros und der Abteilung Kundendienst gibt es im obersten Geschoß des Neubaus einen großen Veranstaltungsraum mit Terrasse. „Wir wollen in Zukunft noch mehr Hausmessen veranstalten, dafür hatten wir bisher keinen geeigneten Raum“, so die Geschäftsführerin.

Laut Barbara Schulz ist es für Kunden nicht mehr genug, die großen Drucker nur zu kaufen. „Dazu gehören unbedingt auch die richtige Software und die Kundenbetreuung. Deshalb investieren wir in die Software-Entwicklung.“

Durst Lienz wurde 1999 gegründet und beschäftigt zurzeit 200 Mitarbeiter. Die internationale Durst-Gruppe hat ihren Stammsitz in Brixen, Südtirol. Geschäftsführer ist Christoph Gamper. Zur Feier in Lienz fand sich auch Christoph Oberrauch von der Eigentümerfamilie ein.