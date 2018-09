Von Markus Stegmayr

Innsbruck – „Mögt’s ein Schnapserl?“ Das ist eine Frage, die man für gewöhnlich in einem Bistro nicht hört. Das kümmert den Neo-Betreiber Gerard Schmidle jedoch ganz offensichtlich überhaupt nicht. Die Gäste freuen sich über sein Angebot und nehmen an, obwohl es erst kurz nach vier Uhr am Nachmittag ist. Der Laden brummt. Von den acht Plätzen sind stolze sieben besetzt. Auf der Speisekarte stehen auch „Reißer“ wie Wiener Schnitzel aus der Pfanne oder hausgemachte Schlutzkrapfen. Es gibt eine mehr oder weniger konstante Karte, wechselnde Mittagsmenüs und spontane Kochkreationen. „Da ich in meinem Bistro nur so wenig Plätze habe, kann ich sehr vieles möglich machen“, gibt der ehemalige Schießstand-Pächter Einblicke in seine Küchen-Philosophie.

Nach Hauben, Gabeln oder Sternen strebt er bei alldem nicht mehr. „Das war in meinen jungen Jahren“, sagt er und lacht. Heute finde er vernünftige Preise, gute Qualität und ein „freundliches Ambiente“ sehr viel wichtiger. „Die Gäste sollen sich wohlfühlen, jeder ist willkommen“, betont er. Ein wesentlicher Beitrag dafür ist für ihn das Gastgeber-Sein. „Im Grunde könnte ich das alles auch in einem Partyzelt machen, es geht um mich, meine Persönlichkeit und meine Küche“, meint Schmidle. Und fügt dann doch hinzu, dass die Größe des jetzigen Lokals so ihre Vorteile habe. „Ich komme viel näher und persönlicher hin zu meinen Gästen, kann außerdem alles frisch kochen und muss sehr wenig vorbereiten“, führt der bekennende „Brühwürfel-Allergiker“ aus.

Eben diese Nähe zu den Gästen zeigt sich auch an diesem lauen Spätsommer-Nachmittag. Den Bestellungen geht immer ein kleiner Plausch voran, das „Schnapserl“ nach dem Essen müssen Gäste, wenn diese alleine im Lokal sein sollten oder die Begleitung den Schnaps verweigert, niemals alleine trinken. Schmidle gibt sich gesellig, leutselig und trinkt, natürlich in verträglichen Maßen, auch mal mit.

Das Bistro ist eine One-Man-Show. Schmidle kocht selbst, redet mit den Gästen, nimmt Bestellungen auf und kassiert, manchmal alles fast gleichzeitig. Zudem kauft er ein und schreibt Speisekarten. „Ich schaue, was der Markt bietet, und koche auch saisonal“, sagt er.

Das führt dann auch dazu, dass die kulinarische Ausrichtung eher breit als spezifisch ist. Demnächst kann man sich im Bistro auch zum Törggelen einfinden. Spätestens dann wird das kleine Bistro mit Wirtshauscharakter wohl aus allen Nähten platzen.