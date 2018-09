Von Catharina Oblasser

Mittersill, Matrei i. O. – Das Kraftwerk Taimeralm am Felbertauern zwischen Matrei in Osttirol und Mittersill (Salzburg) ist das erste seiner Art weltweit. Es erzeugt Strom aus Rohöl, Bauherr und Betreiber ist die Transalpine Ölleitung Group (TAL). Am Freitag lud das Unternehmen zur feierlichen Eröffnung.

Die Taimeralm als Kraftwerksstandort liegt auf 1335 Metern Seehöhe und direkt an der Pipeline, mit der die TAL Rohöl von Triest nach Deutschland transportiert. Auf diesem Weg müssen die Alpen überwunden werden, und das geschieht am Felbertauern und am Pass Thurn. Der höchste Punkt, den die Pipeline überwindet, liegt mit 1573 Metern Seehöhe beim Felbertauerntunnel. Aufwärts muss das Rohöl gepumpt werden, danach fließt es abwärts Richtung Mittersill. „Die Energie, die auf der Gefällestrecke entsteht, haben wir nun erstmals genutzt“, berichtet Alessio Lilli, Gesamtgeschäftsführer der TAL-Gruppe.

Herzstück des Rohöl-Kraftwerks ist eine Spiralturbine, die sich für diese Art der Energiegewinnung optimal eignet. Im Jahr erzeugt das neue Kraftwerk 11,5 Millionen Kilowattstunden Strom. „Das entspricht dem Jahresbedarf von 3000 Haushalten“, erklärt Projektleiter Markus Mühlmann. „Und die TAL kann damit zwölf Prozent ihres Energieverbrauchs in Österreich abdecken.“ Der Strom, den das Taimeralm-Kraftwerk erzeugt, wird in das Salzburger Netz eingespeist. Personal gibt es nicht, die Anlage wird von Triest aus ferngesteuert.

So spektakulär das Konzept des neuen Kraftwerks ist, so unauffällig präsentiert es sich nach außen. Das eingeschoßige Gebäude fügt sich durch das begrünte Dach und die Holzschindel-Fassade fast nahtlos in die Landschaft ein.

Vor drei Jahren wurde mit dem Bau begonnen, elf Millionen Euro hat die Gesellschaft in das Rohöl-Kraftwerk investiert. Ob die TAL weitere Kraftwerke an anderen Gefällestrecken plant, kann Alessio Lilli heute noch nicht sagen. „Wir haben bis jetzt keine Erfahrungswerte. Zuerst müssen wir sehen, wie die Anlage Taimeralm funktioniert.“

Die Transalpine Ölleitung Group hat Landesgesellschaften in Italien, Österreich und Deutschland. Sitz der österreichischen TAL ist Matrei in Osttirol. Im Jahr 2017 transportierte die größte Pipeline Europas mehr als 42 Millionen Tonnen Rohöl vom Hafen in Triest bis nach Ingolstadt, Karlsruhe und Neustadt. Österreich wird zu 90 Prozent über die Transalpine Ölleitung mit Rohöl versorgt, Bayern zu 100 Prozent.