Sölden – „Wir haben nur wenige Tage verhandelt und waren uns, obwohl es eine ganze Reihe von Mitbietern gab, sehr rasch handelseins“, sagt der Wipptaler Unternehmer Nick Huter über den nun fixierten Kauf des Castello Falkner von TTV-Chef Josef Falkner im Herzen von Sölden. Das Luxus-Chalet-Resort wurde 2015 ausgebaut und komplett saniert.

Für Falkner, der das Haus in der kommenden Wintersaison noch führen wird, bringe die Übernahme durch Huter Invest eine sichere Nachfolgeregelung, zudem bleibe das Hotel in heimischen Händen, so Huter. Das freut auch den Sölder Bürgermeister Ernst Schöpf. „Ich freue mich über das Engagement durch den Tiroler Unternehmer Nick Huter, eine positive Entwicklung nach einigen anderen Übernahmen im Ort aus dem Ausland.“ Wie berichtet, hatte es in Sölden (ist mit 2,1 Mio. Übernachtungen nach Wien die nächtigungsstärkste Gemeinde Österreichs) Hotel-Übernahmen durch ausländische Investoren, etwa auch aus Russland und China, gegeben.

Über den Kaufpreis, der jedenfalls im zweistelligen Millionenbereich liegen dürfte, wurde Stillschweigen vereinbart. Er sei ein nachhaltiges Investment eingegangen, sagt Huter. Man werde voraussichtlich ab 2019 den Betrieb innerhalb der bestehenden 6000 Quadratmeter Fläche um 25 weitere Luxus-Apartments erweitern. „Die Investitionssumme wird 5 Millionen Euro betragen.“ Derzeit stehen den Gästen neben der Hauptanlage 20 Luxussuiten zur Verfügung.

Huter hat als Hauptgesellschafter heuer das von ihm maßgeblich entwickelte Outlet Center Brenner an den weltweit tätigen Immobilienkonzern Invesco Real Estate verkauft. Huter Invest konzentriert sich auf verschiedene Projekte bei Immobilien sowie Firmen- und Projektentwicklungen vor allem in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Norditalien. (va)