Coaster-Schub ungebremst, Appell für Klein-Skigebiete

Imst – Einem Drittel der Tiroler Skigebiete geht es, wie Experten gerne betonen, finanziell hervorragend, ein weiteres Drittel kommt mehr oder minder gut über die Runden und ein Drittel hat massive Probleme. Die Imster Bergbahnen fielen um die Jahrtausendwende jedenfalls in diese dritte Kategorie. Es war im Jahr 2003 ein sehr riskanter Schritt der Haupteigentümer Stadt und Tourismusverband (knapp 70 zu 30 Prozent, den Rest halten 150 Kleingesellschafter), fast 2,5 Mio. Euro in die Errichtung des Alpine Coaster zu investieren. „Das wurde auch in der Seilbahnbranche sehr kritisch gesehen, was sich ja seither völlig geändert hat“, sagen der Imster Bürgermeister Stefan Weirather und Bergbahn-Geschäftsführer Bernhard Schöpf.

Tirols erste Berg-Achterbahn war vom Start weg ein Publikumsmagnet. Die Zahl der Sommer-Bergfahrten ist von damals 25.000 bis 30.000 auf heute 140.000 explodiert (davon fahren 120.000 mit dem Coaster talwärts). Wurden damals noch 85 Prozent der Umsätze im Winter und nur 15 Prozent im Sommer erzielt, sind es mittlerweile gut 60 Prozent im Sommer. Die Nachfrage sei trotz etlicher neu gebauter Bahnen im Land ungebrochen groß, Imst habe weiterhin die mit 3,5 Kilometern „längste Alpen-Achterbahn der Alpen“, so Schöpf.

Mittlerweile wurde der Schuldenberg abgetragen und einiges neu investiert (wie derzeit etwa 5 Mio. Euro in die Beschneiung). Für die Zukunft stehen u. a. der Ersatz des derzeitigen Zweierlifts, ein Single Trail, ein Hochseilgarten und auch eine Lift-Verbindung bzw. ein knapp 2,5 Kilometer langer weiterer Coaster in die Stadt auf der Wunschliste.

Die Bergbahn habe hohe Akzeptanz in der Bevölkerung, alle Beteiligten ziehen laut Schöpf an einem Strang – man biete ein sehr attraktives Vollprogramm und habe auch gute Gespräche, etwa mit Almbauern oder Jägern.

Für Weirather ist es enorm wichtig, dass möglichst viele der Kleinst- und Kleinskigebiete in Tirol erhalten bleiben. „Wenn in Tirol möglichst viele Kinder und Jugendliche zum Wintersport gebracht werden sollen, was dann ja auch den großen Gebieten und der teils ohnehin schwächelnden Tourismusgesinnung hilft, dann braucht es die Kleinen.“ Es sei völlig richtig, dass das Land in diesem Bereich fördere. Problematisch sei vor allem die Inntalfurche. Ein Problemfall ist ja seit Langem der nur knapp 20 Kilometer von Imst entfernte Venet. Auch die Großen der Branche sollten sich deutlich stärker für die Kleinen engagieren, wünscht sich der Imster Stadtchef, auch wenn einige Top-Seilbahnen wie Ischgl oder Sölden wenigstens auch kleinere Gebiete unterstützen. Es brauche viel Engagement und Kreativität, weitere Sommerrodelbahnen allein seien keine Allheil-Lösung. Nicht gut sei laut Weirather, wenn etwa wie beim Rangger Köpfl in der Region nicht alle zusammenstehen. (va)