Grins: Großer Wunsch nach eigenem Lebensmittelmarkt

Von Matthias Reichle

Grins – Keine Bankfiliale, kein Bankomat, kein Gasthaus, kein Lebensmittelhändler, keine Post – Grins (1389 Einwohner) teilt das Schicksal vieler ländlicher Gemeinden. Nach und nach verschwanden wichtige Serviceeinrichtungen.

Für viele ein unhaltbarer Zustand. Aber was ist der Bevölkerung besonders wichtig und wofür lohnt es sich zu kämpfen? Die Gemeinde startete heuer im Rahmen des Leader-geförderten Projekts „Nahversorgung Grins“ eine Umfrage, deren Ergebnisse nun vorliegen. Von 1090 Wahlberechtigten nahmen 402 teil.

Die Ergebnisse sind durchaus überraschend. Auf einer Skala von 1 (gar nicht wichtig) bis 5 (außerordentlich wichtig) lagen Lebensmittelmarkt und Gasthaus ex aequo mit 4,4 Punkten an der Spitze. Sie waren damit wichtiger als bestehende Infrastruktur wie Fußballplatz (3,6 Punkte), Kirche (4,1 Punkte), Gemeindeamt (4,1 Punkte) oder Schwimmbad (4,2 Punkte). Eine Arztpraxis (2,7 Punkte) oder Apotheke (Schlusslicht mit 2,1 Punkten) sind weit abgeschlagen. Für rund 55 Prozent ist der Einkauf im Dorf „außerordentlich wichtig“, für rund 35 Prozent „ziemlich wichtig“.

Zum Ja fügt sich aber gleich ein Aber. Es wurde auch gefragt, inwieweit die Bevölkerung bereit wäre, ehrenamtlich mitzuhelfen. Und hier lag das Ergebnis bei 2,2 Punkten, also bei „kaum“. Der Durchschnitt sagt aber nichts über das Potenzial aus. Auf die Frage, ob sie bereit wären, sich für einen Dorfladen zu engagieren, antworteten zwar knapp 240 – also mehr als die Hälfte – mit „gar nicht“ oder „kaum“, immerhin kreuzten aber auch 52 „ziemlich“ bzw. „außerordentlich“ an, erläuterte Magnus Gratl, der für GemNova die Befragung für die Gemeinde durchgeführt hat. Im Median wären die Grinner bereit, acht Stunden pro Jahr ehrenamtlich mitzuarbeiten und 50 Euro in einen Verein oder eine Genossenschaft zur Förderung eines Lebensmittelladens einzubringen. Ein „Mäzen“ gab sogar an, 5000 Euro beisteuern zu wollen, schmunzelte Gratl beim zweiten Grinner Dorfabend, als die Ergebnisse präsentiert wurden.

Dort wurde aus Umfrageergebnissen gleich Ernst. Gibt es doch Pläne, einen Verein bzw. eine Genossenschaft zu gründen, um einen Lebensmittelmarkt zu fördern oder vielleicht sogar selbst zu führen. Man stehe am Scheideweg, so Gratl – und ließ abstimmen.

Laut Zählung von Gemeindeamtsleiter Franz Maaß waren die Anwesenden mehrheitlich dafür. Sieben trugen sich schließlich in eine Liste derer ein, die bereit sind mitzuarbeiten. „Es ist nicht leicht, hier einen Laden zu führen, aber möglich“, erklärte auch Karl-Heinz Marent, Geschäftsführer des Vereins „Dörfliche Lebensqualität und Nahversorgung“ aus Vorarlberg, der beim Dorfabend zu Gast war.

Auch zu einem Gasthaus waren die Grinner befragt worden – die Ergebnisse hatten sich aber überholt, wie Bürgermeister Thomas Lutz erfreut mitteilen konnte. „Das Gasthaus hat einen neuen Pächter gefunden“, verkündete er. Am 1. November soll das neue Lokal im Haus Maultasch wieder aufsperren. „Die Pachtverträge sind bereits unterschrieben.“ Die neuen Betreiber kommen aus Grins.

Auch beim öffentlichen Nahverkehr gab es Neuigkeiten: So konnte man im Rahmen der Stadt-Umlandkooperation die Busverbindungen nach Grins verbessern. 39.000 Euro betragen die Mehrkosten – die zusätzlichen Linien sind ab 9. Dezember unterwegs. Wie beim Gasthaus nahm Lutz die Bevölkerung auch bei den Bussen in die Pflicht: „Wenn immer nur zwei drinnen sitzen, nützt das nichts.“