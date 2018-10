Arbeit im Tourismus wieder attraktiv machen

Seefeld – Gestern fanden im ausverkauften Olympia Sport- und Kongresszentrum die 3. Seefelder Tourismusgespräche statt. Das diesjährige Thema der von der Raiffeisenbank Seefeld-Leutasch veranstalteten Konferenz: Wie wird Arbeit im Tourismus wieder attraktiv?

70-Stunden-Wochen, Überstunden, die nicht bezahlt, sondern diskret unter den Teppich gekehrt wurden, und Unterkünfte, die kaum mehr waren als Container mit Tapete – das habe es früher gegeben und darunter leide der Ruf der Branche immer noch, erklärte Alois Seyrling, Hotelier und Obmann des Tourismusverbandes Olympiaregion Seefeld. Doch das sei vorbei. Heute biete der Tourismus seinen Mitarbeitern hervorragende Unterkünfte, die Löhne seien stark gestiegen und viele Betriebe bieten ihren Angestellten attraktive Freizeitmöglichkeiten. „Trotzdem finden wir keine Mitarbeiter“, so Seyrling in seiner Begrüßungsrede. Stellt sich also die Frage, wie der Tourismus aus diesem Image-Tief wieder herauskommt.

Ein Kernpunkt der Veranstaltung war die Frage der erfolgreichen Mitarbeiterführung. Dazu präsentierten die Autoren und Führungskräfte-Coaches Robert Nußbaumer und Sebastian Purps-Pardigol als Keynote-Speaker neue Strategien der Mitarbeitermotivation. Im Anschluss erörterte eine Expertenrunde in einer Podiumsdiskussion die Frage nach dem Mitarbeiter der Zukunft mit dem höchst interessierten Publikum. Es diskutierten sowohl Hoteliers wie Fritz Kaltschmid, Ernst Wyrsch und Mario Gerber als auch mit der Branche vertraute Strategen und Querdenker wie Andreas Kapferer von Deloitte Tourismusbarometer, Werner Taurer von der Steuerberatungskanzlei Kohl & Partner und Business-Coach Doris Palz. Einen Kontrapunkt setzte Branchen-Kenner Florian Gasser von der Wochenzeitschrift Die Zeit, der sich sehr kritisch mit der Branche auseinandersetzt und für verbale Schlagabtäusche vor allem mit Mario Gerber, auch Obmann der Tiroler Hotellerie in der Wirtschafskammer, sorgte. So meinte Gerber unter anderem: „Wir geben mittlerweile die Hälfte unserer Marketingbudgets für die Mitarbeitersuche aus. Das kann es nicht sein. Die Rahmenbedingungen sind in vielen Hotels inzwischen ,mehr als top‘ für die Mitarbeiter.“ Aber gerade kleine Betriebe können da inzwischen nicht mehr mit. Hier gelte es, auch unterstützend einzugreifen.

„Dass zufriedene und motivierte Mitarbeiter das Um und Auf für den wirtschaftlichen Erfolg sind, ist inzwischen in großen Teilen der Branche angekommen“, betonte wiederum Tourismusberaterin Doris Palz. Es gehe jetzt darum, die Betriebe ebenso ins Blickfeld der Öffentlichkeit zu rücken.

Auch über das Thema „Tourismusgesinnung“ wurde diskutiert. So erklärte Wyrsch, Präsident der Hoteliervereinigung Hotelleriesuisse Graubünden: „Wir haben ein Sensibilisierungsprojekt entwickelt, um die emotionale Bindung und Identifikation der Bevölkerung mit dem Tourismus zu stärken.“ Es bestehe aus exklusiv nur für Einheimische buchbaren Angeboten mit Mehrwert, einem großen Serviceteil sowie dem Dialog mit der Bevölkerung durch die Integration der sozialen Medien. (hu)