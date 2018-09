Bernhard Schöpf, Geschäftsführer der Imster Bergbahnen, sprach von einer „Win-win-Situation", bei der zwei wichtige Betriebe aus den beiden „größten und stärksten Kommunen" des Tiroler Oberlandes ihre Kräfte bündeln. GF Markus Huber vom 2017 eröffneten Telfer Bad betonte den „Mehrwert für unsere Kunden" und hofft auf „Vorbildwirkung". Gemeint ist eine besondere Kooperation, die in der heurigen Wintersaison startet, aber beiden Seiten zufolge längerfristig angedacht ist: Besitzer der Imster Jahreskarte 2018/19 erhalten vom 1. November 2018 bis zum 30. April 2019 fünf Gratis-Eintritte im Telfer Bad sowie einen reduzierten Saunatarif. Inhaber der Wintersaisonkarte im Telfer Bad wiederum kommen in den Genuss von fünf freien Bergfahrten (jeweils in Form einer 3er-Rodelkarte) mit der 1. Sektion der Imster Bergbahnen.

Auch in Sachen Werbeflächen wollen beide Freizeiteinrichtungen — die Familien als Kernzielgruppe nennen — zusammenarbeiten, genauso in der touristischen Bewerbung. Geplant sei, die Kooperation „künftig weiter zu vertiefen", kündigte Huber an, Gespräche dazu laufen schon. (md)