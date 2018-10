Gelebte Inklusion im Betrieb

Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Betriebe bitte ins Rampenlicht: Dieses Motto hat das Sozialministeriumservice Tirol erstmals vor 15 Jahren ausgegeben und den Integrationspreis ins Leben gerufen. Mit diesem wurden jedes Jahr Tiroler Unternehmen ausgezeichnet, für die Inklusion nicht lediglich ein Schlagwort, sondern in denen die Beschäftigung von Menschen mit Beeinträchtigungen täglich gelebte Firmenrealität ist. 2015 wurde der Preis in ein Gütesiegel umgewandelt.

„Mit der Auszeichnung ,Wir sind inklusiv‘ werden Betriebe mit positiven Vorgehensweisen und hohem Engagement sowie deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Mittelpunkt gerückt“, erklärt Angelika Alp-Hoskowetz, Leiterin der Landesstelle Tirol des Sozialministeriumservice. „Die ausgezeichneten Betriebe sind wichtige Botschafter der Inklusion und Vorbild für Wirtschaft und Gesellschaft. Sie verbreitern den Bekanntheitsgrad und zeigen Möglichkeiten auf, die andere Betriebe motivieren und helfen, Berührungsängste abzubauen“, so Alp-Hoskowetz weiter. Parallel zur öffentlichen Anerkennung soll nicht nur das allgemeine Bewusstsein steigen, sondern auch das Wissen rund um betriebliche Handlungsmöglichkeiten und Unterstützungssysteme. Das Resultat soll letztlich ein quantitativ höheres Angebot an Ausbildungs- und Arbeitsplätzen am 1. Arbeitsmarkt sein.

Kommende Woche ist es wieder so weit: Nach einer Pause im vergangenen Jahr erhalten heuer 27 Betriebe das „Wir sind inklusiv“-Gütesiegel. Grundsätzlich hatte jedes Unternehmen die Möglichkeit, sich um die Auszeichnung zu bemühen und entsprechend die Teilnahme selbst einzureichen. Als Bindeglied zwischen Sozialministeriumservice und Unternehmen haben aber zumeist die beruflichen Assistenzen bei der Nominierung der Betriebe die ersten Schritte gesetzt. „Sie sind nah dran am betrieblichen Geschehen, haben die Betriebe über ihre Kontakte und Zusammenarbeit angesprochen und bei Bedarf im Bewerbungsprozess unterstützt“, sagt Alp-Hoskowetz.

Die Betriebe sollen Vorbild für andere sein, ebenfalls Menschen mit Beeinträchtigungen einzustellen. Symbolfoto: iStock - Logo

Die Auswahl der Betriebe erfolgte in einem zweistufigen Verfahren durch die Einreichung der ausgefüllten Fragebögen mit bestimmten Bewertungskriterien, durch die Einbringung der Meinung der Expertinnen und Experten und der Entscheidung der Jurymitglieder. Im Bewerbungsprozess legten die Betriebe ihren Stellenwert von Inklusion im Betrieb, ihre Aktivitäten und Vorgehensweisen in Bezug auf die Beschäftigung und Ausbildung von Menschen mit Behinderungen bzw. Einschränkungen dar. Welche Betriebe sich über das Gütesiegel freuen dürfen, werde noch nicht verraten, sagt die Leiterin des Sozialministeriumservice Tirol. Nur so viel: 17 der 27 Betriebe bilden aktuell Lehrlinge aus – fast die Hälfte dieser Betriebe bildet aktuell auch Jugendliche mit einer Beeinträchtigung aus.

Die nicht öffentliche Verleihung findet am kommenden Freitag in feierlichem Rahmen statt, die TT wird berichten.