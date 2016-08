Reutte – Eine der gefragtesten Imageberaterinnen, Eva Köck-Eripek, fesselte mit ihrem launigen Vortrag die Mitglieder der Jungen Wirtschaft des Außerferns beim traditionellen Sommercocktail. Nicht nur die Damen in den Kreisen der jungen Unternehmerschaft hingen an den Lippen der Styling-Expertin. Anschaulich und pointiert kamen Tipps und Anregungen, das Image der Betriebe in die richtigen Bahnen zu lenken und auch das persönliche Image durch gezielte Anstrengungen in ein großes Ganzes zu integrieren. Es ging um Outfit, Auftreten und um Corporate Identity – und vor allem um Persönlichkeitsbildung und Authentizität.

Sein Unternehmen in der Außenwirkung besonders positiv darzustellen, sei mehr denn je unabdingbar für den Erfolg, meinte die Expertin vor rund 70 Jungunternehmern im Möbelhaus Huber. „Ich bin beeindruckt über den großen Zuspruch bei unserer Veranstaltung“, zeigte sich Bezirksobfrau Andrea Speckbacher, die die Junge Wirtschaft als Plattform zur Hilfestellung und als Netzwerk für erfolgreiches Arbeiten sieht, begeistert.

Bei Livemusik und einem Buffet wurden dann in gemütlicher, ungewöhnlicher Atmosphäre zwischen Möbeln und Einrichtungs­gegenständen Erfahrungen ausgetauscht, neue Kontakte geknüpft und selbstverständlich über Imageverbesserungen diskutiert. (hni)