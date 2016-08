Essen, Wien – Der Tiroler Investor René Benko will in Zukunft auch verstärkt im Online-Handel mit Textilien mitmischen. Der Karstadt-Eigentümer möchte deshalb das insolvente Internet-Mode-Outlet „dress-for-less“ übernehmen, wie seine Signa Retail am Montag mitteilte. Die 260 Jobs bei dem Online-Portal seien damit „weitestgehend gesichert“, hieß es. Die Kartellbehörden sowie die Gläubigerversammlung müssen aller­dings erst noch zustimmen. Zum Kaufpreis äußerte sich die Signa nicht, es sei Stillschweigen vereinbart worden.

Karstadt-Chef und Signa-Retail-Geschäftsführer Stephan Fanderl betonte, für Signa sei die Übernahme „ein wichtiger Schritt hin zu einer Einzelhandelsgruppe, die sowohl stationär als auch online stark aufgestellt ist“. Es ist bereits der zweite Zukauf der Signa innerhalb weniger Monate im Online-Segment. Im April wurde die Mehrheit am Sport­artikelportal „Outfitter“ erworben. Zum Konzern gehört auch der Online-Shop karstadt.de. „Wir planen, zukünftig das Online-Geschäft strategisch zu erweitern“, erklärte Fanderl. Im laufenden Jahr solle der Umsatz im Internet rund 140 Mio. Eur­o erreichen.

Die Neuerwerbung „dress-for-less“ soll auch künftig als eigenständiges Unternehmen agieren. Dennoch sieht Signa ein hohes Potenzial für Synergien bei Logistik und Modekompetenz im Internet.

„Dress-for-less“ wurde 1999 in Hessen gegründet. Den größten Teil des Geschäfts macht das Unternehmen in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie in den Niederlanden. Insgesamt ist es in 13 Ländern präsent. Nach mehreren Eigentümerwechseln war es im Frühjahr in eine finanzielle Schieflage geraten und hatte im Juni Insolvenz anmelden müssen. (TT, dpa)