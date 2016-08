Memmingen – Dieses Mal mussten die Gratulanten früh aufstehen. Denn bereits um 7.35 Uhr erfolgte am Montag vom Allgäu Airport aus der erst­e Flug von Memmingen nach Niš – mit 166 Passagieren. Die drittgrößte Stadt Serbiens ist das inzwischen 14. Ziel in Osteuropa, das ab Memmingen angeflogen wird. Am Montag und am Freitag fliegt Wizz Air jetzt um 7.35 Uhr in die rund 260.000 Einwohner zählende Stadt, die als eines der industriellen Zentren des Landes gilt. Der Rückflug landet um 11.50 Uhr wieder in Bayern. Zum Auftakt erhielten die Crew-Mitglieder eine süße Überraschung in Form eines Lebkuchenherzes. „Schon der erste Flug zeigt“, so Allgäu-Airport-Vertriebsleiter Marcel Schütz, „den Passagier-Mix von Urlaubern, Besuchern und Geschäftsreisenden, wie wir ihn auf Osteuropa-­Strecken kenne­n.“

Zwei weitere Premieren stehen am Allgäu Airport bevor. Ab 21. August geht’s nach Sibiu (Rumänien) und ab 9. September nach Sofia. (TT)