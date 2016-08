Atlanta - Ein Stromausfall in ihrem Hauptquartier in Atlanta hat die US-Fluggesellschaft Delta weltweit praktisch lahmgelegt. „Wir erwarten, dass es zu einer erheblichen Zahl von Stornierungen kommt“, teilte Delta am Montag mit. Der Stromausfall in Atlanta in der Nacht zum Montag habe die Delta-Computer massiv gestört. Unter anderem können Check-In-Terminals an den Flughäfen nicht mehr bedient werden. Die bereits in der Luft befindlichen Flugzeuge seien jedoch nicht betroffen.

Auf den Flughäfen herrschte Aufregung unter den Delta-Passagieren. Ihre Flügen wurden auf den Bildschirmen und Anzeigetafeln als „pünktlich“ angezeigt. Luftfahrtexperten gehen davon aus, dass Probleme und Verspätungen bei Delta-Flügen noch mehrere Tage andauern werden. (dpa)